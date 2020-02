Šventiniame turnyre – įspūdingos kamuolio virtuozų pamokos

Taiklūs 36-erių metų alytiškio smūgiai padėjo jo atstovaujamai Alytaus „Dainavos“ komandai triumfuoti senjorų jaunesnėje (per 35 metų) amžiaus grupėje. Alytiškiai įveikė visas tris oponentų komandas ir, surinkę 9 taškus, tapo turnyro nugalėtojais. Pats Ž.Karčemarskas, dar pernai rungtyniavęs Turkijos aukščiausioje lygoje, per tris mačus įmušė net 9 įvarčius. Buvęs jo bendražygis Lietuvos nacionalinėje rinktinėje, o dabar „Dainavos“ veteranų kolektyve - Vytautas Lukša buvo išrinktas geriausiu turnyro žaidėju. Įdomu, kad Ž.Karčemarskui persikvalifikavus į puolėjus, vartuose alytiškius ne kartą gelbėjo jo kolega Giedrius Štreimikis.

„Gaila, kad alytiškiams nepavyko į Kauną atsivežti dar kelių garsių futbolininkų: Darvydo Šerno, Tado Labuko ir Mindaugo Pankos. Tačiau ir be jų „Dainava“ visa galva pranoko kitas ekipas. O kai kurie veteranai yra tokio meistriškumo lygio, kad dar galėtų drąsiai pasigalynėti su dešimčia metų jaunesniais profesionalais. Galiu tik įsivaizduoti kaip, jiems prisidėjus, atrodys Alytaus komanda artėjančiose šalies veteranų pirmenybėse“, - pasakojo turnyro organizatorius, Kauno apskrities futbolo federacijos (KAFF) prezidentas Romas Pikčilingis.

Antrąją vietą pirmojoje amžiaus grupėje (per 35 metų) užėmė Kauno „Virpstas“, kurio vartus gynė taip pat žinomas vartininkas Modestas Stonys. Beje, kauniečiai vieninteliai atkakliau pasipriešino alytiškiams, bet vis tiek nusileido (1:3). Po „Virpsto“ futbolininkų, surinkusių 6 taškus, išsirikiavo Kėdainių „Nevėžis“ ir Jonavos „Klevas“.

Vyresnėje amžiaus grupėje (per 50 metų) dominavo Jonavos „Klevas“, įveikęs visus priešininkus ir surinkęs 9 taškus. Antroji vieta po atkaklios kovos atiteko Kazimiero Dranginio vedamai Kaišiadorių „Savingei“, vos tašku aplenkusiai trečiojoje pozicijoje finišavusį „Kauną“ (3 taškai), kurio marškinėliais vilki ne vienas žinomas žaidėjas, tarp jų ir buvęs KTU rektorius Petras Baršauskas. Ketvirti liko alytiškiai.

Rezultatyviausiu žaidėju šioje grupėje tapo Povilas Denovagis („Savingė“), geriausio žaidėjo prizas atiteko Sauliui Skorupskui („Klevas“). Geriausiu vartininku išrinktas R.Lincevičius („Kaunas“), gynėju – V.Lukašenka („Klevas“), saugu – V.Rybakas („Savingė“), puolėju – S.Černiauskas („Klevas“).

Pasak KAFF prezidento, jau bene du dešimtmečius Kaune rengiamas turnyras Valstybės atkūrimo dienai paminėti, pelnė futbolo bendruomenės pripažinimą, todėl stengiamasi nenuleisti sau iškeltos reikalavimų kartelės. Ir šiemet varžybos sutraukė nemenką dalyvių būrį, tad teko gerokai pasistengti sudėliojant varžybų grafikus, dalyvių maitinimą ir t.t. Be to, visi prizininkai buvo apdovanoti medaliais bei taurėmis, o įvairių nominacijų laureatams buvo įteikta per 30 individualių prizų, kuriuos įsteigė KAFF ir V.Butkevičiaus įmonė. Pašnekovo žodžiais, prie renginio organizavimo svarai prisidėjo Karolis Dieninis, Dainius Šumauskas, Giedrius Bielskus bei kiti KAFF atstovai.