 „TransINVEST“ futbolininkai sugrįžo į antrąją vietą

„TransINVEST“ futbolininkai sugrįžo į antrąją vietą

2026-05-29 22:02
toplyga.lt inf.

TOPLYGOS turnyro lentelėje į 2-ąją vietą sugrįžo Vilniaus rajono „TransINVEST“ komanda. 16-ojo turo Logistikos derbyje Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda 2:1 (2:0) įveikė Kauno rajono „Hegelmann“.

<span>„TransINVEST“ futbolininkai sugrįžo į antrąją vietą</span>
„TransINVEST“ futbolininkai sugrįžo į antrąją vietą / toplyga.lt nuotr.

Pirmame kėlinyje „TransINVEST“ komandos pranašumas abejonių nekėlė. Vilniaus rajono komandai į priekį pavyko išsiveržti 9-ąją, kai po Xabi Auzmendi įvarčio savo 6-ąjį įvartį šiemet pelnė Stefanas Miloševičius.

Kiek vėliau juodkalnietis iš geros padėties nepataikė į vartų plotą, kitoje aikštės pusėje su tolimu Viliaus Armanavičiaus bandymu susitvarkė Mantas Bertašius. 35-ąją minutę mėlynai balti praleido antrą įvartį – kamuolį į savo vartus nukreipė pirmą mačą karjeroje starto sudėtyje pradėjęs Dominykas Pašilys.

Po pertraukos Galinėje intrigos buvo daugiau: 62-ąją minutę šeimininkai suklydo baudos aikštelės prieigose ir po Wesley perdavimo rezultatą sušvelnino Vedadas Radonja. Paskutinėmis minutėmis rezultatą lyginti siekė ir vartininkas Rokas Bagdonavičius, bet rezultato išlyginti nepavyko.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajono TransINVEST
TOPLYGA
Kauno rajono Hegelmann

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