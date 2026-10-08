Žaidėjas – treneriui: ačiū už viltį

Prireikė pokyčio
„Per beveik ketverius metus buvo įvairių etapų – tikrai gerų rungtynių, atkakliai kovojome su aukščiausio lygio Europos rinktinėmis, buvo ir momentų, kai rezultatai neatitiko lūkesčių. Tačiau niekada nekilo abejonių dėl Edgaro atsidavimo rinktinei ir noro siekti kuo geresnių rezultatų, – sakė Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentas Edgaras Stankevičius. – Kartu įvertinome esamą situaciją ir priėjome bendrą išvadą, kad rinktinei reikalingas pokytis. Futbole tokie sprendimai nelengvi, ypač kai kalbame apie žmogų, kuris rinktinei atidavė daug savo darbo ir energijos.“
LFF sutartis su 51-ų E. Jankausku nutraukta abipusiu susitarimu.
„Metai prie rinktinės vairo nebuvo lengvi, tačiau visada tikėjau ja ir dėjau visas įmanomas pastangas siekiant geriausio rezultato“, – teigė E. Jankauskas, treniravęs nacionalinę vienuolikę nuo 2023-iųjų sausio, o anksčiau dirbęs 2016–2018 m.
E. Jankauskas – trečias strategas, Lietuvos vyrų futbolo rinktinei vadovavęs daugiau nei vieną kartą: Benjaminui Zelkevičiui ši misija teko tris kartus, Algimantui Liubinskui – dukart.
Pabaigtuvės – Kaune
E. Jankausko treniruojama komanda, 2024-aisiais iškritusi iš Tautų lygos C diviziono ir atsidūrusi ant žemiausio D laiptelio, kalnų nenuvertė ir šiemet.
Mūsiškiai antroje grupėje 2:0 įveikė Lichtenšteino ekipą, vėliau pirmą mačą su Azerbaidžano atstovais sužaidė 1:1, o antrą pralaimėjo 0:1.
Būtent po šios nesėkmės nutrūko LFF ir E. Jankausko bendradarbiavimas.
Pasirodymą D divizione lietuviai užbaigs lapkričio 16-ąją rungtynėmis Kaune su Lichtenšteino futbolininkais.
2026–2027 m. Tautų lygos sezonas – paskutinis, kai vyksta D diviziono varžybos. Pagal Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) reformą, 2028–2029 m. sezoną bus trys divizionai po aštuoniolika rinktinių, tad visi D diviziono dalyviai (šešios komandos) persikels į C.
Šiuo metu A, B ir C divizionus sudaro po šešiolika nacionalinių ekipų.
Žinutė iš kapitono
Mintimis apie pokyčius reprezentacinėje šalies futbolo komandoje pasidalijo jos kapitonas Justas Lasickas.
„Prie E. Jankausko dar 2018 m. debiutavau rinktinėje. Po pralaimėjimo 0:4 Sakartvelui tuometis LFF prezidentas Tomas Danilevičius suorganizavo susirinkimą su žaidėjais, kuriame pasakė: „Visiems patinka trenerių kolektyvo darbas, bet jeigu nebus rezultatų, privalėsime trenerį atleisti.“ Žinutė buvo suprasta ir jau kitose rungtynėse įveikėme Armėnijos rinktinę.
Galbūt kitame pasaulyje ir būtų pasibaigęs mūsų bendradarbiavimas, bet likimas buvo paruošęs daug ilgesnį kelią. Sunku patikėti, kad tas jaunas berniukas, kurį E. Jankauskas „sudegino“ Juodkalnijoje, vėliau taps rinktinės kapitonu.
Per tą laiką buvo visko: įsimintinų rungtynių, fantastiškų įvarčių, bet kartu ir skaudžių pralaimėjimų, raudonų kortelių, nusivylimo. Kiekvieną kartą, kai būdavome labai arti ko nors įsimintino, vis pritrūkdavo paskutinio žingsnio – ar tai būtų Baltijos taurės finalai, Tautų lyga, ar Europos čempionato atrankos rungtynės Suomijoje ir Lenkijoje.
E. Jankausko palikimo neatspindės vien rezultatai. Jis mums suteikė vilties tada, kai jos labai reikėjo. Nustojo kiršinti spaudą ir rinktinę. Į stadionus sugrįžo žmonės, o Vyčio tribūna tapo dar gausesnė.
E. Jankausko palikimo neatspindės vien rezultatai.
Net nežinau, ar čia padėka, atsisveikinimas, prisiminimai, ar atsiprašymas. Turbūt visko po truputį.
Edgarui noriu pasakyti: ačiū už pasitikėjimą, už pamokas ir už tą ilgą kelią, kurio 2018-aisiais nė vienas iš mūsų turbūt negalėjo numatyti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė J. Lasickas.
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