Aptrupėjusio Lietuvos čempionato starte – ruso šou

Pirmasis pirmenybių mačas tapo asmeniniu Eduardo Chekmaryovo šou – Kauno ekipos debiutantas iš Rusijos pelnė net keturis įvarčius padėdamas „Kaunas Hockey“ ekipai 6:0 nugalėti „Geležinio Vilko“ ekipą.

Jau pačioje susitikimo pradžioje išbandymą gavo „Kaunas Hockey“ gynyba, kai per pirmąsias penkias minutes jų komandos atstovai dukart pažeidė taisykles ir keturias minutes kauniečiams teko žaisti mažumoje. Šeimininkų teisėmis rungtyniavę „Geležinio Vilko“ ledo ritulininkai šiomis progomis nepasinaudojo ir nepaisant to, kad jie nė karto pirmajame kėlinyje nepažeidė taisyklių, daugiau darbo turėjo būtent jų vartininkas. Vilniečių laimei, jų komandoje debiutavęs Elvinas Karla per pirmąsias dvidešimt minučių įvarčių nepraleido.

Pirmasis įvartis į vilniečių vartus krito jiems itin nemaloniomis aplinkybėmis: „Kaunas Hockey“ pasižymėjo ant ledo turėdami vienu žaidėju mažiau. Savo meistriškumą pademonstravo naujokų iš Rusijos duetas – po Grigorijaus Vorobyovo perdavimo įvartį pelnė Eduardas Chekmaryovas (21:00). Po kiek daugiau nei keturių minučių „vilkai“ turėjo puikią galimybę rezultatą išlyginti ,kai į jų varžovų vartus buvo skirtas baudinys, bet Gediminui Jadkauskui nepavyko pergudrauti Artūro Pavliukovo.

Antrajame kėlinyje vis didėjantis praėjusio sezono bronzos medalininkų spaudimas netrukus davė vaisių – „Geležinio Vilko“ komandai pažeidus sudėties taisyklę, E.Chekmaryovas antrą kartą rungtynėse įsirašė savo pavardę į protokolą (38:27, rez. perd. Vasilijus Fedotovas).

Trečiasis kėlinys ir taip puikų E.Chekmaryovo debiutą pavertė dar įsimintinesniu. 21-erių metų rusas dar du kartus siuntė ritulį į E.Karlos ginamus vatus ir į savo sąskaitą įsirašė „pokerį“ (44:45, rez. perd. Petras Nausėda, Brendanas Leavittas ir 50:25, rez. perd. G.Vorobyovas, Artūras Katulis).

Rungtynėms artėjant prie jų pabaigos savo įvarčių sąskaitą atsidarė ir Sevelijus Marozovas (54:32, rez. perd. V.Fedotovas, A.Katulis) bei pačioje susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Konstantinas Isaevas (59:56, rez. perd. V.Fedotovas).

Šiame mače „Kaunas Hockey“ vartininkui Artūrui Pavliukovui pavyko atremti visus 21 varžovų metimą. Tuo tarpu gerokai daugiau darbo turėjęs Elvinas Karla susitvarkė su 38 metimais iš 44.

Primename, kad iš Lietuvos čempionato prieš pat jo pradžią pasitraukė Elektrėnų „Energija“.