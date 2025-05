Auksinį jubiliejų pasitiksiantis galiūnas tebelaukia savo įpėdinio

Iki Ž. Savicko 50-ojo jubiliejaus liko mažiau nei du mėnesiai, bet galvoti apie artėjančią sukaktį galiūnas neturi kada.

Pastarosiomis savaitėmis jis atliko galiūnų sporto ambasadoriaus pareigas viename prestižiškiausių turnyrų „SBD World's Strongest Man“ Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Grįžęs į Lietuvą prisidėjo prie organizacinių pasaulio galiūnų taurės komandų turnyro darbų. Kartu dar spėjo surengti treniruočių stovyklą Molėtuose savo kolegoms stipruoliams iš Belgijos ir Didžiosios Britanijos. Birželį trenerio rolę jis iškeis į teisėjo pareigas – vyks į JAV, kur teisėjaus vienoms svarbiausių šios šalies varžybų „Orlando Strongest“. Arbitro darbą tarptautinėse varžybose lietuvis atlieka jau bene dešimtmetį.

Tai dar ne viskas: Ž. Savickas rūpinasi ir savo sportine forma, rengdamasis rudenį už Atlanto vyksiančiam pasaulio galiūnų veteranų čempionatui.

– Žydrūnai, kokie vėjai buvo nunešę jus į Kaliforniją?

– „World's Strongest Man“ turnyras stipruoliams yra vienas svarbiausių tiek sporto, tiek finansiniu aspektu. Varžybų generalinė rėmėja yra bendrovė SBD. Aš esu jos ambasadorius. Bendrovės prezidentas - kuklus žmogus, todėl, užuot pats įteikęs apdovanojimus nugalėtojams, jau penktus metus patiki šią pareigą man. Jo nuomone, prizininkams atsiimti savo laimėjimus iš daugkartinio „World's Strongest Man“ laimėtojo rankų yra prestižiškiau.

Sugrįžti į didįjį sportą man kainuotų labai daug sveikatos.

– Varžybų nugalėtoju tapo atletas iš Pietų Afrikos Respublikos. Ar tai galima vadinti sensacija?

– Rayno Nelas pirmą kartą dalyvavo šiame prestižiniame turnyre. Jis, buvęs profesionalus regbininkas, galiūnų varžybose dalyvauja tik porą metų, tačiau visur laimi. Pernai jis tapo stipriausiu Pietų Afrikos Respublikos žmogumi, taip pat triumfavo galiūnų Čempionų lygoje. Tačiau vis tiek niekas netikėjo, kad jis Kalifornijoje taps pasaulio čempionu. Per visą mūsų sporto istoriją yra labai mažai atvejų, kai „World's Strongest Man“ debiutantas tampa čempionu. Dauguma manė, kad pagrindinė kova dėl titulo vyks tarp škoto Tomo Stoltmano ir kanadiečio Mitchello Hooperio. Tačiau į šias lenktynes įsiterpė ir R. Nelas. Jam nesutrukdė net tai, kad vienoje rungčių jis prarado labai daug taškų, nes po pirmos varžybų dienos buvo susikrovęs didžiulę persvarą. Galiausiai R. Nelas laimėjo vos pusės taško persvara. Prognozuočiau, kad tai – ne paskutinis šio vyruko triumfas. Jis yra optimalaus amžiaus – 30-metis, tad dar kokius penkerius metus tik stiprės. Be to, naujasis čempionas pasižymi tinkamu mūsų sportui charakteriu – ramus, be reikalo nešvaisto jėgų ir emocijų.

– Palyginti šių laikų galiūnų sporto elitą ir jūsų kartos lyderius, ar pastebite rezultatų šuolį? O gal atvirkščiai – jaunoji karta silpnesnė?

- Svarbu, kurią rungtį vertinsime. Imant bendrai, dabar rezultatai prastesni, tačiau yra didelė lygiaverčių atletų konkurencija. Mano laikais buvo du trys aiškūs lyderiai, o kiti smarkiai atsilikdavo. Šiais laikais čempionai keičiasi gana dažnai, nugalėtojai silpnesni nei mūsų laikais, bet kai kurios rungtys pažengė į priekį. Pavyzdžiui, „Arnold Classic“ varžybose aš keldavau 205 kg keturis kartus. Dabar svoriai siekia apie 190 kg. Kai kurios rungtys labai pasikeitė. Antai svorio metimas į aukštį dabar – metimas į tolį. Kažkiek pakito ir taškų skaičiavimo sistema. Stipriai progresuoja moterų galiūnių varžybos. Geriausios jų demonstruoja tokius rezultatus, kad daugumai vyrų ne galiūnų apie tai – tik pasvajoti. Pavyzdžiui, lyderės pakelia per 300 kg svorio štangą. Plečiasi ir varžybų geografija. Masiškumas auga, bet labai ryškių fenomenų dar trūksta.

– Jei pasigendate ryškių žvaigždžių, galinčių šturmuoti jūsų aukštai iškeltą daugumos rungčių kartelę, gal dar ir pats svarstote apie sugrįžimą į profesionalų sportą?

– Minčių yra, bet reikia turėti ir sveiko proto (juokiasi – aut. past.). Man greit sukaks penkiasdešimt metų (liepos 15-ąją). Be to, pastarąjį kartą, kai dalyvavau pasaulio čempionate, buvau labai geros sportinės formos, rodžiau gerus rezultatus, bet patyriau dvi traumas. Amžius daro savo. Suprantu, kad sugrįžti į didįjį sportą kainuotų labai daug sveikatos. Kad ir kokį rezultatą pasiekčiau, tai neatpirktų galimos žalos kūnui. Šiaip vis dar sportuoju, dalyvauju veteranų turnyruose, tris kartus laimėjau amžiaus grupėje per 40 metų. Dabar mano planuose – Teksase lapkritį vyksiantis pasaulio veteranų čempionatas.

– Kokia situacija Lietuvoje. Ar užaugo jūsų įpėdinis?

– Prieš porą metų laimėjau Lietuvos vyrų čempionatą. Jaunimas nelabai priešinosi, tačiau progresą pastebiu. Karta nebloga. Mūsų pernykštis čempionas Audrius Jokūbaitis pernai „Arnold Classic“ turnyre Islandijoje užėmė 6-ąją vietą, aplenkė kelis varžovus iš „World's Strongest Man“ turnyro, kurių vienas šiemet buvo dešimtuke. A. Jokūbaitis jau gali būti konkurencingas stipriausiuose pasaulio turnyruose. Beje, šį mėnesį Čempionų lygos etape Rygoje jis užėmė antrą vietą tarp 12 atletų. Yra ir daugiau potencialių čempionų, ne tik jis. Dabar geriausiems atletams – kur kas geresnės sąlygos. Stipriai į priekį pažengė sporto mokslas. Rėmėjų indėlis, palyginti su mūsų laikais, išaugo gal dešimtimis kartų. Atitinkamai auga organizacinis lygis. Netgi galiūnų ekipuotė labai pasikeitė. Jei būčiau turėjęs dabartinį žinių bei galimybių bagažą, neabejoju, kad būčiau pasiekęs dar geresnių rezultatų (Ž. Savickui priklausė bent 20 pasaulio rekordų - aut. past.).

– Kaune vyks galiūnų komandų pasaulio taurės turnyras. Kaip vertinate Lietuvos rinktinės šansus?

– Tikiu, kad mūsų duetas pateisins lūkesčius. Startuos stiprūs atletai – A. Jokūbaitis ir Modestas Struckus. Konkurencija bus rimta. Atvyko labai pajėgi Latvijos komanda, solidus amerikiečių duetas, taip pat – tituluota Jungtinės Karalystės ekipa, kuriai atstovaus Velso ir Šiaurės Airijos sportininkai, Vokietijos rinktinė bei jungtinė Rumunijos ir Ukrainos komanda. Mūsų bičiuliams ukrainiečiams karo sąlygomis sunku surinkti pilnavertę galiūnų rinktinę, todėl jie suvienijo jėgas su rumunais. Dalyvių laukia septynios rungtys. Bene įdomiausia bus rąsto kėlimas dviese. Tai – techniškai sudėtinga užduotis. Taip pat – štangos atkėlimas, akmens perkėlimas, svorių sukėlimo estafetė, svorio laikymas prieš save, svorio laikymas ant ištiestų rankų. Laukia labai įdomi kova, kuri žiūrovams tikrai neprailgs: varžybos Daugirdo amfiteatre startuos 12 val., o baigsis apie 15 val. Per pertraukėles sirgaliai galės patys išbandyti savo jėgas jiems skirtose lengvesnėse rungtyse. Neabejoju, kad galiūnai papuoš gražią Kauno miesto gimtadienio šventę.