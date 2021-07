„Aurum 1 006 km“ lenktynėse ugnis degė ir trasoje, ir užkulisiuose

Trasoje užsiliepsnojęs prabangus "Porsche", atkakli lyderių kova iki paskutinių minučių ir pralaimėjusių kaltinimai organizatoriams. Taip savaitgalį Palangoje finišavo bene dramatiškiausio siužeto per visą 20 metų istoriją lenktynės "Aurum 1 006 km".

Apgadinimai nesutrukdė

Tiek aistrų, kiek šį savaitgalį liejosi Palangoje, sirgaliai ir dalyviai nematė nuo pat 2000-ųjų, kai be pertraukų rengiamos 1 006 km lenktynės. Ne kartą koreguoti laikai, sykį visiškai sustabdytas automobilių srautas ir pagaliau, išsekus varžybų taisyklėse numatytam 10 val. laiko limitui, nustatyti nugalėtojai. Ant aukščiausiojo prizininkų pakylos laiptelio vėl ryškiausiai švietė "Circle K milesPlus Racing Team" komandos sportininkų Jono ir Igno Gelžinių, Ralfo Arono ir Juliaus Adomavičiaus veidai.

"Tokios pergalės labai saldžios, nes šįkart kova buvo labai atkakli. Sakyčiau, kad tai buvo vienos sunkiausių lenktynių per visą karjerą. Dažnai keitėsi lyderių situacija, nedaug trūko, kad išvis būtume pasitraukę, nes buvo apgadintas mūsų automobilis, bet galiausiai pavyko apginti titulą", – džiaugėsi čempionų ekipos atstovas J.Adomavičius.

Ši komanda Palangoje tiesiog nenugalima. Ji, pasiekusi naują trasos rekordą, triumfavo trečius metus iš eilės, o iš viso jau dešimtą kartą. Tituluočiausiojo jos nario J.Gelžinio sąskaitoje – dešimt pergalių, jo brolio Igno – penkios, Juliaus ir Ralfo – po tris.

Galingąjį "Porsche GT3 Cup II" vairavę sportininkai šventė pergalę ir "GT Open" klasėje.

Pralaimėję pažėrė kaltinimų

Rimčiausią iššūkį per keletą paskutiniųjų metų favoritams šiemet metė "Balpol by SPS automotiv performance" komanda – broliai Nemunas ir Nerijus Dagiliai ir Deividas Jocius su "Mercedes AMG GT3". Likus keliems ratams šis trejetukas pirmavo, tačiau paskutinį kartą papildydamas degalų atsargas degalinėje Nerijus prarado lyderio poziciją ir atsilikusi 30 sek. ekipa nurijo karčią piliulę. Tiesa, dar iki paskutinės nesėkmės ši komanda rinko teisėjų skirtas baudas.

"Man kartais atrodo, kad lenktynės paruoštos vienai komandai. Mums skiria baudą po baudos, kai jų komanda per FCY (geltonos vėliavos visoje trasoje – aut. past.) pravažiuoja greičiau nei per 2 min. 40 sek., bet niekas to nesiaiškina. Galiu pasakyti, kad tai paskutinės mano lenktynės čia. Jeigu mes būsim antri, aš net nelipsiu ant pakylos. Dabar taip padaryta, nežinau kieno, kad visus skriaudžiam, o vieni kažkuo yra išskirtiniai. Aš nebeturiu žodžių. Organizatoriai, čia yra akmuo į jūsų daržą. Europoje taip niekur nėra, vokiečiai yra pakraupę", – rėžė Nemunas Dagilis, kai iki finišo dar buvo likę daugiau nei 2 valandos.

Užėmę antrąją bendrosios įskaitos vietą "Balpol" atstovai nugalėjo GT3 klasėje, tačiau įsižeidę net nedalyvavo apdovanojimų ceremonijoje.

Incidentų netrūko

Nugalėtojams pralaimėję vienuolika ratų trečiąją vietą bendrojoje įskaitoje ir antrąją "GT Open" klasėje su "Porsche 911" iškovojo "Porsche Club by LG Oled" atstovai Mantas Janavičius, Arūnas Tuma, Marius Bartkus ir Aurelijus Rusteika. Tiek pat ratų – 341 – įveikė ir ketvirtosios vietos absoliučioje įskaitoje ir pirmosios TCR klasėje laimėtojai "Noker Racing Team" atstovai, vairavę "Volkswagen Golf GTI TCR".

Penktąją bendrosios įskaitos vietą ir antrąją TCR klasėje su "Audi TCR" iškovojo Egidijus Valeiša, Mindaugas Varža ir jaunasis Justas Jonušis. Šešetuką užbaigė svečiai iš užsienio, Nyderlandų "JR Motorsport" sportininkai su BMW E92 M3. Jie laimėjo pirmąją vietą SP4 klasėje. LASF taurė už greičiausiai įveiktą ratą (1 min. 09,108 sek.) įteikta nugalėtojų komandos lyderiui J.Gelžiniui.

Lenktynėse netrūko incidentų. Labiausiai nepasisekė "Esmotorsport by Čapkauskas-autocentras" ekipai. Jos pilotui Audriui Stasiulevičiui teko gelbėtis iš trasoje užsiliepsnojusio "Porsche". Kol ugniagesiai pasiekė incidento vietą ir pradėjo gesinimo darbus, automobilis jau buvo beveik supleškėjęs. Komandos nuostoliai vertinami penkiaženkle suma.

Kitame epizode "Balpol by SPS automotive performance" komandos lenktynininkas N.Dagilis savo sustojimo techninio aptarnavimo zonoje metu vos nepervažiavo čempionų "Circle K milesPlus Racing Team" komandos vadovo Haroldo Aleksandravičiaus. Dėl nesusikalbėjimo H.Aleksandravičius išėjo į techninę zoną, kurioje tuo metu atsidūrė jį parbloškęs varžovų "Mercedes". Po medikų apžiūros konstatuota, kad lenktynių specialistas traumų nepatyrė ir jam leista tęsti darbą.