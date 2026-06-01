Bičkausko kartingo turnyre – Beižioniškių pergalė

Beižioniškių pergalė
Kovą dėl Seimo, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Europos parlamento nario Vytenio Povilo Andriukaičio ir turnyro rėmėjų prizų laimėjo Beižionių bendruomenės vaikų dienos centro auklėtiniai, pelnę pergalę komandinėje įskaitoje ir iškovoję europarlamentaro įsteigtą pagrindinį prizą – turiningą pramogų pynę vandens parke.
Turnyro laimėtojams iš Elektrėnų savivaldybės komandinę pergalę padėjo iškovoti Majus Ramanauskas ir Melanijus Kasparavičius (I ir II vietos 7–12 metų berniukų grupėje), Vytautas Jusevičius (pergalė 13–14 m berniukų grupėje), Rugilė Ratkevičiūtė ir Dija Kasparavičiūtė (I ir II vietos 13–14 m mergaičių grupėje) ir Adomas Vaiginis, iškovojęs pergalę tarp 15–16 m vaikinų.
Antri komandinėje įskaitoje liko Švenčionių rajono vaikų dienos centro „Šaltinėlis“, o treti – Tauragės šeimos gerovės centro šeimyninių namų auklėtiniai.
Pernelyg neliūdėjo ir ketvirtąją vietą užėmę Kupiškio rajono šv. Kazimiero socialinių paslaugų namų globotiniai, kurie, kaip ir penkti likę Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimos centro atstovai, aplenkę „Atsigręžk į vaikus“ ir vaikų gerovės centro „Pastogė“ auklėtinius, išsivežė iš Vilniaus ne tik galybę kitų prizų, bet ir daug dar nepatirtų aštrios ir uždegančios kovos trasoje įspūdžių.
Kova kaip čempionate
Daugelį susirinkusiųjų į „Plytinės“ kartodromą stebino kovos azartas ir ryžtas, kuriuo degė jaunieji talentai.
„Ne veltui prieš finalinį turnyrą liejome prakaitą trasoje, o įdėtos pastangos atsipirko su kaupu“, – kopdami ant nugalėtojų pakylos kalbėjo turnyro laimėtojai – Beižionių bendruomenės vaikų dienos centro auklėtiniai.
Jiems pritarė ir ekipos vadovas Vaidas Petrokas, beje, irgi laimėjęs specialiai surengtą įdomų komandų vadovų važiavimą.
Tradicinis signataro E. Bičkausko turnyras vertingas ir tuo, kad pergalėmis jame leidžia džiaugtis ne tik komandinės įskaitos nugalėtojams. Kasmet atsiranda talentų ir ekipose, nepretenduojančiose į absoliučią pergalę.
Ne išimtis ir ką tik pasibaigęs aštuonioliktasis vaikų globos auklėtinių susitikimas. Savosiose amžiaus grupėse pirmaisiais smuikais griežė tauragiškės Ieva Masaitytė ir Limina Savickaitė, Aurimas Palčevskis, Milana Sinica ir Milana Troksaitė – vieninteliai iš Didžiasalio atstovų kopė ant nugalėtojų pakylos trečiojo ir antrojo laiptelių, trys „Šaltinėlio“ globotiniai Artiom Ilčysin, Dominykas Mamiunas ir Brigita Marozaitė džiaugėsi laimėję antrąsias prizines vietas savosiose grupėse, o trys kupiškėnai Tautvydas ir Valius Kučinai ir Kamilė Pakalnytė, tarsi susitarę, finišavo treti.
Važiavimus keitė pramogos
Kai vieni globojami ar dienos centrus lankantys vaikai rungtyniavo trasoje, nenuobodžiavo ir savo eilės laukiantys sėsti į kartus.
Turnyro organizatoriai jiems pateikė visą puokštę atrakcijų: estafetinius bėgimus su maišais, išbandyti rankos taiklumą mėtant kamuolius, daugeliui įsimins ir šokių pamokos su Rotry Vytis klubo šokėja Sandra.
Neužtruko vaikai džiaugdamiesi ir karštais pietumis ar skaniais ledais, o pirmosios vėl pradėjo savo darbą palaikymo komandos, kurios dėl skardžiabalsių titulo varžėsi tarpusavyje.
Ir čia pergalę iškovojo turnyro nugalėtojai beižioniškiai, pranokę Didžiasalio atstovus.
Apdovanodamas aštuonioliktojo kartingo turnyro nugalėtojus ir prizininkus jo iniciatorius ir vienas organizatorių, Nepriklausomybės Akto signataras E. Bičkauskas padėkojo globojamiems ir dienos centrus lankantiems vaikams bei jų vadovams už neblėstantį dėmesį renginiui ir išreiškė viltį „Plytinės“ kartodromo trasoje susitikti dar ne kartą.
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