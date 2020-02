Bronzą pasaulio taurės etape iškovojęs J. Bernotas startuoja planetos čempionate

„Varžybos vyks Port Phillip Bay. Tai – uždara akvatorija, tačiau vandens srovės labai stiprios ir permainingos, kiekvieną dieną jas tenka pažinti vis iš naujo. Vėjas šaltas – nuo Antarktidos arba šiltas – iš žemyno pusės. Bet kuriuo atveju – labai nepastovus, gūsiuotas, sunkiai nuspėjamas. Reikia labai greitai orientuotis į vėjo pasikeitimus, sunku kažką numatyti iš anksto, tad reikės nemažai sėkmės“, – apie čempionato akvatorijos sąlygas pasakoja jau kurį laiką varžyboms Australijoje besiruošiantis J. Bernotas.

Pasak jo, šiemet pasaulio čempionatas vyksta itin anksti, kai Lietuvoje dar gūdi žiema ir sąlygų visapusiškai ruoštis tokio masto varžyboms nebuvo daug.

„Žinoma, daug laiko praleidom treniruočių stovyklose bei varžybose, tačiau negalim išvengti didelių laiko tarpų be vandens, todėl vėl įsiplaukti reikia laiko. Be to, vis dar neturim pakankamai reikalingo inventoriaus. Dabar ruošiamės ir treniruojamės su tuo, ką turim. Sekasi neblogai“, – iki starto likus kelioms dienoms iššūkiais dalinosi olimpietis.

Paklaustas, kaip po puikaus pasirodymo Pasaulio taurės etape Majamyje, kur pavyko iškovoti bronzos medalį, sekasi koncentruotis į pasiruošimą ateinančiam svarbiam startui, sportininkas teigė, kad patirtis neleidžia užsibūti vietoje:

„Per daug metų sukaupiau daug patirties. Kelionės, varžybos, pakilimai ir nuosmukiai yra viso to dalis. Belieka nestovėti vietoje ir judėti pirmyn. O svarbiausia – šeimos ir draugų palaikymas.“

Olimpinės „RS:X" burlenčių klasės Pasaulio čempionatas vyks vasario 25-29 dienomis Australijoje. 29 dieną numatomos Medalių lenktynės, kuriose dėl prizinių vietų varžysis 10 geriausiai pirmosiomis dienomis pasirodžiusių sportininkų. Iš viso į čempionatą yra užsiregistravę 70 sportininkų iš viso pasaulio.