Dakaro ralyje – antrasis maratoninis etapas: Baciuška pirmauja „Stock“ klasėje

Kaip pranešė organizatoriai, dalyviai išvyko iš bivako, kur praleido naktį spartietiškomis sąlygomis dykumos viduryje.
Kitas sustojimas – Biša, esanti už 420 kilometrų.
Šiame etape dalyvių laukia aštrios smėlio kopos.
Šios dienos etapas sudarytas iš 420 kilometrų greičio ruožo ir papildomų pervažiavimo atstumų. Motociklininkų maršrutas – apie 368 km, o bendrai visas kelias siekia apie 470 km.
10.20 val.: Rokas Baciuška po 91 km „Stock“ klasėje – pirmas.
10.25 val.: Aleš Loprais vėl pirmauja sunkvežimių kategorijoje po to, kai 91 kilometre 26 sekundėmis atsiliko nuo agresyvaus Vaidoto Žalos.
Čekas 121 kilometre atsilieka nuo lietuvio 46 sekundėmis. Tai – nuožmi kova dėl etapo pergalės.
