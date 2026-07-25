Disko metikas Mykolas Alekna šturmavo istorinį tėvo rekordą

Net keturi Lietuvos čempionu Palangoje užtikrintai tapusio vilniečio bandymai viršijo 70 m ribą. Nuo visų laikų šalies pirmenybių rekordo jį skyrė 1 m 23 cm. Istorinį rezultatą prieš 26 metus Kaune pasiekė Mykolo tėtis Virgilijus Alekna – 73 m 88 cm. M. Aleknai nuo praėjusių metų priklauso pasaulio rekordas – 75 m 56 cm.
Penktadienį pirmąją Lietuvos čempionato dieną stadione netrūko įspūdingų startų ir emocingų akimirkų – į varžybas po 721 dienos pertraukos grįžo šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, o greičiausiu šalies žmogumi tituluojamas Adas Dambrauskas pagerino U23 amžiaus grupės rekordą.
„Vienas žodis – ryžtas“, – taip, paprašyta apibūdinti šios dienos startą, atsakė bene tituluočiausia šalies lengvaatletė A. Palšytė. Po 2024-aisiais Paryžiaus olimpinėse žaidynėse patirtos kryžminių kelio raiščių ir menisko traumos sportininkei buvo atliktos trys operacijos, o prieš paskutiniąją ji nežinojo, ar apskritai galės tęsti profesionalės karjerą. Po daugiau nei dvejų metų pertraukos šuolininkė pagaliau grįžo į varžybas, o jose iškart apgynė ir Lietuvos čempionės titulą. Šalies rekordininkė vienintelė iš visų dalyvių įveikė 1,75 m aukštį. Antrą vietą pasidalino po 1,70 m peršokusios Urtė Baikštytė ir Evelina Bukauskaitė.
„Yra tokia frazė „Įmesk save į situaciją ir kažkaip išplauksi“ – jau 20 metų plaukiu šioje rungtyje, vienaip ar kitaip maniau, kad pavyks. Kartais reikia nuleisti tą savo lūkesčių kartelę. Gal daugelis galvoja, kad tas sugrįžimas turi būti kažkoks grandiozinis. Aš džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko žengti tą pirmąjį žingsnį, o kartu – iškovoti titulą. Rezultato dabar nesureikšminu“, – įspūdžiais po varžybų dalijasi A. Palšytė. Ji priduria, kad nesustoti ir kovoti net sunkiausiomis akimirkomis, be kita ko, padeda ambicinga svajonė.
„Esu ne kartą sakiusi, kad mano tikslas – penkerios olimpinės žaidynės. Tai pavyko padaryti labai nedaugeliui, ypač šuoliuose į aukštį. Mano tikslas visada buvo vienaip ar kitaip įsirašyti į Lietuvos sporto istorijos knygas. Vieną žingsnį jau esu žengusi, kol tikiu, kad dar galiu, kol turiu vidinių ambicijų ir meilės tam, ką darau, visada atsiras motyvacijos tai tęsti“, – apibendrina 34-erių lengvaatletė.
Vis ryškesnį įrašą Lietuvos lengvosios atletikos istorijoje palieka ir jaunasis šalies sprinteris A. Dambrauskas. Jis triumfavo 100 m bėgime, įveikdamas distanciją per 10,26 sek. Tai – naujas Lietuvos U23 rekordas. Beje, 21-erių lengvaatletis sparčiai artėja ir prie suaugusiųjų rekordo (10,14 sek.), kuris nuo 2011 m. priklauso Ryčiui Sakalauskui. Adas jau kurį laiką su Kastyčiu Klimu dalijasi Lietuvos 60 m rekordu – 6,62 sek.
Už sprinterio nugaros šįsyk finišavo Martynas Kolupaila (10,55 sek.) ir Kostas Skrabulis (10,78 sek.). Moterų 100 m sprinte favoritės statusą pateisino Ema Rupšytė. Nugalėtoja distanciją įveikė per 11,60 sek. ir aplenkė Ievą Šadžiūtę (11,77 sek.) bei Akvilę Jonauskytę (11,83 sek.).
400 m rungtyje aukso medalį laimėjo Modesta Justė Morauskaitė (53,39 sek.) ir Lukas Sutkus (47,56 sek.).
Jau 43-iąjį Lietuvos čempiono titulą karjeroje iškovojo bėgikas Simas Bertašius, šįsyk triumfavęs 1500 m distancijoje (3 min. 46,08 sek.). Analogiškoje moterų rungtyje Lietuvos čempione tapo Auksė Linkutė (4 min. 31,34 sek.).
Ilgiausioje – 10 000 m – distancijoje Lietuvos čempionais tapo Lukas Tarasevičius (30 min. 50,95 sek.) ir Laura Jegelevičiūtė (35 min. 36,10 sek.).
Ieties metimo sektoriuje dominavo Edis Matusevičius (82,86 m), tarp moterų geriausiai pasirodė Orinta Navikaitė (53,68 m). Kūjį toliausiai numetė Tomas Vasiliauskas (68,25 m) ir Radha Kučinskaitė (46,30 m).
Šuolyje į tolį triumfavo Marius Vadeikis (7,39 m). Šuolyje į aukštį – Juozas Baikštys (2,20 m).
Penktadienį taip pat prasidėjo vyrų dešimtkovės varžybos (po penkių rungčių pirmauja Gvidas Jurkevičius – 3565 tšk.) bei pagal savo programą varžėsi 28 paraatletai.
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