 Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu

Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu

2026-08-14 00:10 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio vakarą Birmingame vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo rungties finale kovojo 12 sportininkų, tarp kurių buvo net trys lietuviai. Geriausiai iš jų pasirodė Mykolas Alekna, iškovojęs sidabro medalį.

Mykolas Alekna

M. Alekna pirmuoju mėginimu švystelėjo diską 69,89 m ir pagerino Europos čempionato rekordą. Vis dėlto šis rezultatas jam negarantavo aukso medalio. Slovėnas Kristjanas Čehas įrankį numetė dar toliau – 70,83 m. 

Trečiu bandymu K. Čechas švystelėjo diską net 72,51 m.  Šis rezultatas slovėnui garantavo Europos čempiono vardą. Mykolo Aleknos kiti bandymai nebuvo tokie sėkmingi, kaip pirmas, bet šio rezultato (69,89) jam užteko tapti Europos vicečempionu. 

Bronzą pelnė vokietis Henrikas Janssenas – 69,53 m. 

Finale varžėsi dar du lietuviai. Andrius Gudžius (geriausias rezultatas 63,99 m) užėmė 9-ąją vietą, o Mykolo Aleknos brolis Martynas Alekna (61,78) liko 12-as.

 

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Europos lengvosios atletikos čempionatas
disko metimas
Mykolas Alekna
Martynas Alekna
Andrius Gudžius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Patriotas
Mikola šaunuolis!
0
0
senas veršis
Mykoliukas pagal išgales. Viskas OK.
0
0
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų