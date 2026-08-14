Disko metikas Mykolas Alekna tapo Europos vicečempionu

M. Alekna pirmuoju mėginimu švystelėjo diską 69,89 m ir pagerino Europos čempionato rekordą. Vis dėlto šis rezultatas jam negarantavo aukso medalio. Slovėnas Kristjanas Čehas įrankį numetė dar toliau – 70,83 m.
Trečiu bandymu K. Čechas švystelėjo diską net 72,51 m. Šis rezultatas slovėnui garantavo Europos čempiono vardą. Mykolo Aleknos kiti bandymai nebuvo tokie sėkmingi, kaip pirmas, bet šio rezultato (69,89) jam užteko tapti Europos vicečempionu.
Bronzą pelnė vokietis Henrikas Janssenas – 69,53 m.
Finale varžėsi dar du lietuviai. Andrius Gudžius (geriausias rezultatas 63,99 m) užėmė 9-ąją vietą, o Mykolo Aleknos brolis Martynas Alekna (61,78) liko 12-as.
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(be temos)