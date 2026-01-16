Dvyliktasis Dakaro ralio etapas: „Stock“ klasėje – įtempta kova

Kaip praneša organizatoriai, dalyviai praleido naktį Al Henakiyah mieste ir šiandien tęs kelionę link Yanbu, kur sausio 3 d. prasidėjo Dakaro ralis, ir po 720 kilometrų (įskaitant 311 kilometrų greičio ruožą) pasieks stovyklą.
Rokas Baciuška pabrėžia, kad nors finišas netoli, vis dar reikia neprarasti šalto proto ir susikoncentruoti.
„Priešpaskutinis Dakaro ralio etapas. 311 km priešakyje. Kai atvyksti į Dakarą, kartais atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Bet diena po dienos, etapas po etapo – ir mes jau visai netoli finišo. Darbas dar nebaigtas. Fokusas, kantrybė ir šaltas protas“, – rašė R. Baciuška.
Motociklininko Nerimanto Juciaus šiandienos planas – paprastas.
„Šiandien – dvyliktasis etapas. Trasa bus įdomesnė nei vakar: daugiau techninių ir sudėtingų sekcijų. Planas paprastas – važiuoti atsargiai, stabiliai ir be klaidų. Susimatome Yanbu, ten, kur viskas ir prasidėjo“, – rašė N. Jucius.
10.16 val.: Vaidotas Žala vis dar pirmauja sunkvežimių kategorijoje, turėdamas 16.30 min. pranašumą prieš Alešą Lopraisą. Čekijos lenktynininkas vakar laimėjo penktąjį etapą šiais metais, bet nuo lietuvio sugebėjo atsilikti tik 2.31 min.
11.53 val.: Stéphane Peterhanselis po 45 km pasiekė geriausią laiką „Stock“ klasėje, tačiau Sara Price po 94 km savo 9 sekundžių atsilikimą pavertė 26 sekundžių persvara. Lietuvos atstovas R. Baciuška yra antras – 1.11 min. atsilikdamas nuo savo amerikiečių komandos draugo.
12.12 val.: Mitchel van den Brink po 134 km dar labiau padidino savo pranašumą ir dabar prieš V. Žalą pirmauja 2.17 min.
12.45 val.: S. Price dar nelaimėjo specialiojo etapo „Stock“ klasėje. Amerikietė po 134 km turėjo 1.36 min. persvarą prieš S. Peterhanselį, bet po 184 km jos pranašumas sumažėjo iki 19 sekundžių. R. Baciuška užima trečiąją vietą, atsilikdamas nuo Price 20 sekundžių.
13.46 val.: V. Žala po 223 km patvirtino savo pranašumą. Lietuvis lenkia A. Lopraisą 1.05 min. ir M. Van Den Brinką 1.19 min.
