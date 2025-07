Europos jaunimo olimpiniame festivalyje – aukso ir bronzos medaliai

Kovojo ir su karščiu

Skopjėje (Šiaurės Makedonija) surengtame 18-ajame Europos jaunimo vasaros olimpiniame festivalyje (EJOF) Lietuvai atstovavę 65 atletai išmėgino jėgas vienuolikos sporto šakų varžybose.

Aukso medalius iškovojo dziudo imtynininkai Tajus Babaičenko ir Majus Genys, trijulių krepšinio („3 prieš 3“) vaikinų rinktinė, bronzą – dziudo atstovas Žygimantas Karalevičius, tekvondo kovotojas Nojus Jakelaitis ir klasikinio krepšinio („5 prieš 5“) rinktinė.

„Kiekvienas iš mūsiškių nugalėjo ir pats save, nes sąlygos buvo itin sudėtingos – atvirose ir uždarose arenose teko varžytis alinant dideliam karščiui. Tikiu, kad ši patirtis jiems įsimins visą gyvenimą ne vien dėl ypatingų startų, bet ir dėl progos susipažinti su olimpinėmis vertybėmis, tikra olimpine dvasia“, – sakė D. Gudzinevičiūtė.

Lietuvos rinktinė su Moldovos delegacija pasidalijo 18–19 vietas. Solidžiausią trofėjų laimikį pelnė italai – 19 aukso, 19 sidabro ir 12 bronzos medalių.

Latvijos jaunuoliai pelnė po vieną aukso ir bronzos, du sidabro apdovanojimus, vienintelį medalį Estijai (aukso) pelnė lengvaatletė Allika Inkeri Moser.

Pranoko lūkesčius

Dziudo imtynininkas Ž. Karalevičius (svorio kategorija iki 66 kg) pirmasis iš mūsiškių tapo EJOF prizininku.

Trenerio Eimanto Tukačiausko auklėtinis, pusfinalyje po pratęsimo pralaimėjęs Nyderlandų sportininkui Tynui Zwiersui, per dvikovą dėl bronzos palaužė vengrą Kristofą Galą.

Čempionas T. Babaičenko (iki 81 kg) įveikė visus varžovus: austrą Felixą Christianą Scheiberį, slovėną Aleksą Krivecą, vokietį Kostantiną Distelį ir finale – ukrainietį Mychailo Solianiką.

Nė karto nekluptelėjo ir M. Genys (iki 90 kg): privertė kapituliuoti turką Yusufą Ozelą, Izraelio sportininką Noamą Ohayoną, Nyderlandų kovotoją Siebą Griede ir galiausiai ippon veiksmu – kartvelą Giorgį Zurabašvilį.

„Rezultatai pranoko drąsiausius lūkesčius“, – reziumavo treneris E. Tukačiauskas.

Planuose – 2032-ieji

Trijulių krepšinio rinktinė, kurią sudarė Tadas Augustauskas, Ignas Leščiauskas, Tautvydas Rudys ir Neilas Vitkauskas, finale 21:14 nugalėjo prancūzus.

Be to, kelyje finalo link lietuviai 21:17 įveikė vėliau bronzą iškovojusius slovėnus, 19:17 – Šiaurės Makedonijos ekipą, 21:20 – vokiečius, ketvirtfinalyje per pratęsimą 21:19 – latvius (lemiamus du taškus pelnė T. Augustauskas), pusfinalyje 18:12 – serbus.

„Tolesni planai – 2032 m. olimpinės žaidynės“, – tvirtino treneris Svajūnas Sidabras.

Klasikinio krepšinio komanda (Benas Biržinis, Martynas Suzanovičius, Gabrielius Buivydas, Arnas Erlickis, Jokūbas Kukta, Simas Raščius, Kristupas Sabeckas, Joris Sinica, Rojus Stankevičius, Lukas Šiškauskas, Paulius Veliulis, Lukas Lukošiūnas), pusfinalio dvikovą pralaimėjusi 85:95 prancūzams, mažajame finale 87:83 įveikė Serbijos ekipą.

„Po nesėkmingo pusfinalio pagrindinis tikslas buvo parodyti kitą savo veidą, be to, grįžti iš olimpinio festivalio, Lietuvai neparvežus medalio, būtų mažiausiai gėda. Tad džiaugiamės laimėję nervų karą, tai labai svarbu psichologiškai prieš laukiantį Europos čempionatą“, – kalbėjo treneris Tomas Tarasevičius.

Trauma nepalaužė

Tekvondo kovotojas N. Jakelaitis (iki 73 kg) 2:1 įveikė serbą Lazarą Savičičių, 2:0 – portugalą Pedro Mendoncą, 2:0 – daną Kody Atiadevey ir tik pusfinalyje 0:2 neatsilaikė prieš kartvelą Niką Gogoberidzę.

„Šis medalis – kol kas svarbiausias per mano karjerą, pirmasis, iškovotas tarptautinėse varžybose. Apmaudu, kad grįšiu su traumomis – priešininkas pataikė man keliu, labai skaudėjo, iš pradžių net ištiesti kojos negalėjau", – kalbėjo N. Jakelaitis.

Per žingsnį nuo prizininkų liko Aironas Survila (per 73 kg): 2:0 nugalėjo turką Yusufą Mizraką, 2:1 – italą Francesco Destino, tačiau ketvirtfinalyje 0:2 nusileido kroatui Filipui Krnjaičui.