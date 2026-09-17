Europos paplūdimio sprinto čempionate – lietuvių dueto sidabras

Sėkmingiausiai pirmenybėse pasirodė pasaulio čempionai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis, savo trofėjų kolekciją papildę dar vienu apdovanojimu – šįkart sidabro medaliais.
Lietuvių duetas mišrių porinių dviviečių valčių (CMix2x) klasėje pirmame atrankos laikui etape užfikavo trečią rezultatą ir tiesiausiu keliu pateko į atkrintamąsias varžybas. LAST 16 etape Martyna ir Dominykas užtikrintai aplenkė šveicarus, ketvirtfinalyje eliminavo suomius, pusfinalyje pranoko ispanus, o A finale turėjo pripažinti vokiečių pranašumą.
2024 metais Senojo žemyno pirmenybėse Martyna ir Dominykas laimėjo auksą, o 2025-iaisiais iškovojo bronzą.
Pirmą kartą tarp keturių stipriausių Senojo žemyno paplūdimio sprinto irkluotojų pateko Raminta Morkūnaitė.
Moterų vienviečių valčių (CW1x) atranką ji pradėjo užtikrintai – užfiksavo antrą laiką tarp visų dalyvių. Vėliau Raminta atkritamųjų starte buvo greitesnė už latvę, ketvirtfinalyje aplenkė suomę, pusfinalyje nusileido Austrijos sportininkei, o B finale turėjo pripažinti britės pranašumą.
Tai – geriausias Ramintos rezultatas šioje naujoje olimpinėje rungtyje. Iki šiol ji nė karto nebuvo įveikusi ketvirtfinalio barjero, o aukščiausiai iškovota vieta buvo penktoji 2025-aisiais.
7-ą vietą pirmenybėse užėmė Žygimantas Gališanskis. Vyrų vienviečių valčių (CM1x) atrankoje jis užfiksavo antrą laiką, o LAST 16 etape susitiko su varžovu iš Italijos – kova dėl vietos aštuntuke buvo tokia atkakli, kad laimėtojui paskelbti prireikė fotofinišo. Po jo paaiškėjo, kad trasą 0,04 sek. greičiau įveikė Žygimantas.
Tiesa, kelią link kovos dėl medalių jam ketvirtfinalyje užkirto vėliau sidabrą laimėjęs suomis Joelis Naukkarinenas.
Europos paplūdimio sprinto čempionato debiutantai jaunieji Justas Domarkas (CJM1x) ir Marija Cibulskaitė (CJW1x) pasirodė praktiškai identiškai – abu pateko į antrintamąsias po antrojo atrankos etapo, bet pralaimėjo dvikovas LAST 16 etape. Dominykas galutinėje rikiuotėje užėmė 10-ą, o Marija – 11-ą vietą.
Pakrančių irklavimo rinktinės narių šiemet dar laukia du startai – spalio 18-21 dienomis Čingdao mieste (Kinija) suaugusiųjų įgulos startuos pasaulio paplūdimio sprinto čempionate, o J. Domarkas spalio 31 – lapkričio 13 dienomis varžysis jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse Dakare (Senegalas).
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