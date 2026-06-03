Ieva Gumbs prasiveržė į Europos lengvosios atletikos čempionatą

„Ramonoje (JAV) vykusiose varžybose geriausiu bandymu įrankį nusviedė 61,45 m ir solidžiai aplenkė antroje vietoje likusią amerikietę Fenne Biljhouwer (45,58 m). Europos čempionato normatyvas yra 61 m“, – džiugią žinią pranešė Lietuvos lengvosios atletikos federacija.
31 metų sportininkei tai bus jau ketvirtos Senojo žemyno pirmenybės.
Asmeninį rekordą (64,98 m) I. Gumbs pasiekė 2024 metais JAV.
Europos čempionato normatyvus jau yra įvykdę ir kiti šalies lengvaatlečiai: disko metikai Mykolas bei Martynas Aleknos, bėgikė Gabija Galvydytė (800 ir 1 500 m distancijose), šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys ir daugiakovininkė Beatričė Juškevičiūtė.
Europos lengvosios atletikos čempionatas vyks rugpjūčio 10–16 dienomis Birmingame.
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