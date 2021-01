Intriga didėja: „Hockey Punks“ antrą kartą iš eilės palaužė „Kaunas Hockey“

Antradienio vakarą Kaune lygos lyderė „Kaunas Hockey“ komanda buvo priversta pripažinti principinių varžovų iš Vilniaus pranašumą. „Hockey Punks“ į sostinę parsivežė pergalę rezultatu 5:3.

Po šios vilniečių pergalės kova dėl pirmų trijų pozicijų reguliariajame sezone darosi dar karštesnė: „Kaunas Hockey“ vis dar pirmauja su 33 taškais, tačiau netoli jų žengia „Energija – Geležinis Vilkas“ (32 taškai) ir „Hockey Punks“ (29 taškai). Tiesa, elektrėniškiai yra sužaidę vienomis rungtynėmis daugiau nei jų pagrindiniai varžovai.

Šiame susitikime kauniečiai pirmieji pažeidė taisykles, o „pankai“ nieko nelaukdami įsiveržė į priekį. Iš aštraus kampo ritulį į vartus pasiuntė Aivaras Bendžius (03:12, rez. perd. Jaunius Jasinevičius).

Jei vilniečiams geriau susiklostė kėlinio startas, tai kėliniui artėjant prie pabaigos sėkmė šyptelėjo jau „Kaunas Hockey“ atstovams. Ritulį į vartus pasiuntė Kirillas Danilenko (18:03, rez. perd. Egidijus Binkulis, Artiomas Starovoitovas).



Po lygaus pirmojo kėlinio vaizdas ant ledo nesikeitė ir antrajame. Galiausiai lygų rezultatą švieslentėje savo komandos naudai tiksliu metimu iš tolimos distancijos pakreipė „Hockey Punks“ gynėjas Jaunius Jasinevičius (29:27, rez. perd. Aliaksejus Kuveka, A. Bendžius). Iš karto po pelnyto įvarčio „pankai“ gavo savo pirmąją pražangą, bet atsilaikę jie surengė savo atsaką, kurią tiksliai užbaigė Lietuvos čempionato rezultatyviausias žaidėjas Povilas Verenis (31:52, rez. perd. A. Kuveka).



Dviejų įvarčių deficitą turėję „Kaunas Hockey“ atstovai savo padėtį pataisė prieš pat antrojo kėlinio finišo sireną. Paskutinę kėlinio sekundę pasižymėti spėjo Romanas Reshetnikovas (39:59, rez. perd. Dovydas Laimutis, Antonas Sharpanskikhas).



Trečiajame kėlinyje dar kartą sužibėjo „Hockey Punks“ lyderių duetas. A. Bendžius atliko gražų reidą ir pasiuntė ritulį link vartų, kur vienu lietumu jį tiksliai į vartus pasiuntė P. Verenis (44:14, rez. perd. A. Bendžius, Domas Janušonis).



Negana to, tuo kauniečių bėdos nesibaigė: gauta pražanga privertė juos antrą kartą bandyti neutralizuoti mažumą. To padaryti „Kaunas Hockey“ komandai nepavyko ir šį kartą – svečiai netruko susikurti progos ir iš arti pasiųsti ritulį į vartus. Penktojo „Hockey Punks“ įvarčio autoriumi tapo Laisvydas Kudrevičius (45:51, rez. perd. Ernestas Trukšnys, Mauras Baltrukonis).



Per likusį rungtynių laiką porą kartų užfiksuoti abipusiai susistumdymai, po kurių komandos žaidė formatu keturi prieš keturis, o galiausiai priešpaskutinę minutę aistros dar kartą peržengė taisyklių ribas ir susikibo „pankų“ atstovas Sergejus Markovskis bei „Kaunas Hockey“ puolėjas Pavelas Pravilo. Galiausiai muštynės baigėsi įsikišus teisėjams, kurių sprendimu labiau nusižengė „Hockey Punks“ legionierius, tad „pankams“ rungtynių pabaigoje teko žaisti mažumoje.



Savo progos sušvelninti skirtumą „Kaunas Hockey“ nepraleido: Eduardas Chekmaryovas metimu iš toli įveikė Simą Baltrūną (59:07, rez. perd. Romanas Reshetnikovas).



„Hockey Punks“ vyriausias treneris Mindaugas Kieras po rungtynių pasidžiaugė, kad pasiteisino taktika supaprastinti žaidimą daugumoje bei teigė, jog jo vadovaujamai komandai yra itin svarbus nusiteikimas, kuris dažnai nulemia ir galutinį rungtynių rezultatą.

„Labai džiugu, kad komanda rimtai nusiteikė prieš tokį stiprų varžovą. Kauno komanda yra viso turnyro lyderė ir prieš ją nusiteikti yra lengviau. Abi komandos kūrė daug progų įvarčiams, o mes tikriausiai buvome tie, kurie tais šansais pasinaudojome geriau. Taip jau būna, kai komanda nusiteikia žaisti, o ne rodyti raumenis ir kumščius, bandant pasakyti, jog esi vyresnis ar stambesnis. Kai tiesiog žaidi, tai ir rezultatas visai kitoks. Ties tuo dirbame, daug analizuojame, žiūrime vaizdo įrašus ir tos emocijos turi būti išliejamos žaidžiant ledo ritulį, o ne kažkur kitur.

Žaidimu esu patenkintas, bet šiek tiek keista. Priėmėme sprendimus per daug nekurti, atlikti daug metimų ir tas paprastumas pasiteisino. Pastatėme kelis žaidėjus prie vartų ir tai atnešė rezultatą. Paprastumas šį kartą pasiteisino. Tuo tarpu kova dėl ritulio įmetimų mums yra didžiausias mūsų minusas. Dėl jų kovojame labai silpnai ir nors pradėjome ties tuo dirbti, tai mus vis dar labai žudo.“

Nesėkmę šį kartą patyrusios „Kaunas Hockey“ treneris Petras Nausėda po susitikimo pripažino, jog puikiose rungtynėse pergalę varžovams lėmė jų nuoseklumas ir didesnė patirtis.

„Rungtynės buvo labai geros, puikiai žaidė mūsų varžovai ir sveikinu juos su pergale. Mums dar yra kur temptis: daug klaidų darėme gynybos pusėje, o plano nevykdėme ir priekyje. Neatlikome reikiamų metimų ir pakartotinų numušimų. Bet rungtynės buvo apylygės, su daug progų, o galima išskirti ir „pankų“ nuoseklumą. Bent jau žaidžiant su mumis jaučiasi nuoseklumas penketukuose, taktinis išpildymas ir prieš mus esantis išskirtinis nusiteikimas. Mūsų tarpusavio dvikova visada yra aštri.

Gynyboje problemų dėl susikaupimo trūkumo nebuvo. Tiesiog žaidėme su labiau patyrusiais varžovais ir kuo čempionatas atneš didesnių intrigų, tuo bus daugiau įtampos: mažiau patyrę žaidėjai klys, o labiau patyrę išnaudos tas klaidas. „Pankai“ šiandien pasinaudojo mūsų klaidomis, bet mes jas žinome ir bandysime jas taisyti.“