Intriguojantis regbio „Top“ lygos sezonas startavo fantastiška drama Kaune

Kauno „Žalgiris“ – Šiaulių „Šiauliai“ 19:23 (12:10)

Įspūdinga regbio drama užfiksuota atnaujintame regbio stadione Kaune. Čia susitiko dvi praėjusio sezono mažojo finalo dalyvės – Kauno „Žalgiris“ ir Šiaulių „Šiauliai“. Kauniečiai pirmavo iki 76-os minutės, bet pergalę šventė svečiai iš Šiaulių.

14-ąją min. šeimininkai po dviejų Aurimo Streckio žeminimų ir Eimanto Jatauto realizacijos smūgio pirmavo 12:0. Vis dėlto dar pirmajame kėlinyje „Šiaulių“ talentas Matas Miežys po žeminimo ir baudos bei realizacijos smūgių pelnė 10 taškų iš eilės ir sušvelninimo ekipos atsilikimą iki dviejų taškų (10:12).

Antrajame kėlinyje „Žalgiris“ vėl nutolo po sėkmingos Tautvydo Mažylio atakos (19:10). 64-ąją min. Santaras Karnytis („Šiauliai“) pelnė žeminimą, o 73-iąją min. po M. Miežio baudos smūgio kauniečių pranašumas ištirpo iki minimumo (19:18). Po trijų minučių tas pats S. Karnytis dar kartą prispaudė kamuolį įskaitiniame plote ir išplėšė pergalę „Šiaulių“ klubui.

Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti Tautrimas Mažylis („Žalgiris“) ir Matas Miežys („Šiauliai“).

„Pirmą kėlinį pradėjome vangiai ir vėliau atsilikome 10:19. Bet kas svarbiausia mūsų komandoje – mes nepasidavėme ir rungtynių pabaigoje pasiekėme pergalę. Vangoką pradžią lėmė tai, kad visi esame po vasaros pertraukos, tik 2-3 savaites kartu treniruojamės. Daugelis žaidėjų dar nepasiekė geriausios formos“, – įspūdžiais dalinosi M. Miežys.

„Tai buvo sunkios rungtynės, nėra lengva žaisti pirmas sezono rungtynes, todėl buvo daug klaidų. Varžovai individualiai žaidė geriau ir turėjo pranašumą. Vis dėlto mano žaidėjai parodė charakterį – rungtynių pabaigoje sugebėjome labiau laikytis disciplinos, išnaudojome savo greitį“, – sakė „Šiaulių“ strategas iš PAR Ntando Manyosha.

Žalgirietis Tautrimas Mažylis bei treneris Felo Sangweni prisipažino, kad pralaimėjimą lėmė skaudžiai kainavusios klaidos.

„Tai buvo geros rungtynės, nes turėjome daug naujų žaidėjų, kuriems tai buvo debiutas šioje lygoje. Tiesiog padarėme per daug klaidų. Regbyje svarbiausia yra disciplina. Kas jos geriau laikosi, tas ir laimi“, – sakė F.Sangweni.

Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“ – „Garkalne-Livonia“ (Latvija) 26:0 (14:0)

„Top“ lygos čempiono titulą ginantis Šiaulių „Vairo-Kalvio-Jupojos“ klubas turnyrą pradėjo užtikrintai. Jis savo aikštėje 26:0 (14:0) nugalėjo lygos debiutantę „Garkalne-Livonia“ (Latvija) ekipą.

Lygos naujokai sugebėjo pademonstruoti, kad lygos senbuviams tikėtis lengvo pasivaikščiojimo neverta. 8-ąją min. „Vairo“ regbininkai išsiveržė į priekį, bet vėliau ilgą laiką nesugebėjo pralaužti varžovų gynybos. Labai svarbus mačo momentas buvo pirmojo kėlinio pabaigoje, kuomet paskutinės atakos metu Evaldas Kanopackis pelnė taškus ir prieš pertrauką šeimininkai jau galėjo jausti kiek ramiau – 14:0. Antroje mačo dalyje šiauliečių gynyba neleido varžovams pelnyti taškų, o patys surengė dvi rezultatyvias atakas ir iškovojo pergalę.

„Vairui“ po 10 taškų pelnė Mantautas Vilimavičius bei E. Kanopackis, po 2 – Kęstutis Marcišauskas, Deividas Peskovas ir Mindaugas Misevičius.

Geriausiais žaidėjais pripažinti E. Kanopackis („Vairas“) bei Pedro Caceresas Garzonas („Livonia“).

„Rungtynės sėkmingos tuo, kad varžovams neleidome pelnyti taškų, o kur dar turėtume padirbėti – tai su komandine disciplina. Kartais nesilaikėme to, ką turėtume daryti, bet gynyba tvarkinga. Debiutantai turi stiprias grumtynes, turi agresyvių žaidėjų, bet su tuo susitvarkėme. Žinoma, kad mūsų tikslas yra tik vienas -apginti čempionų titulą“, – sakė žaidžiantysis Šiaulių klubo treneris E. Kanopackis.

„Buvo prastos rungtynės, ypač pirmoji pusė. Darėme per daug klaidų ir per daug pražangų. Dėl to turėjome nuolat žaisti savo aikštės pusėje. Sunku yra visą laiką gintis. Varžovai yra stipri komanda ir žaidė gerai“, – pridūrė P. Caceresas Garzonas.

Šiaulių „Baltrex-Šiauliai“ – Kekavos „RC Miesnieki“ (Latvija) 36:16 (22:3)

Šiais metais visus trofėjus Lietuvoje skinantis Šiaulių „Baltrex-Šiaulių“ klubas taip pat pergalingai startavo „Top“ lygoje. Jis namuose 36:16 (22:3) nugalėjo Kekavos „RC Miesnieki“ (Latvija) komandą.

Šiauliečiai pamatus pergalei padėjo pirmajame kėlinyje, kurį laimėjo 22:3. Antroje mačo pusėje skirtumas buvo pasiekęs 30 taškų (36:6), bet per paskutines 15 min. latviai sugebėjo pelnyti 10 taškų be atsako ir sušvelninti atsilikimą.

Nugalėtojams 10 taškų pelnė Žygimantas Radžius, 6 – Vytaras Bloškys, po 5 – Arnoldas Patskočimas, Martynas Lianzbergas, Audrius Petrulis bei Tomas Rudžinskas. Latvijos komandoje 11 taškų surinko Laimis Drūzelis, 5 – Juris Ieselnieks.

Geriausiais žaidėjais paskelbti J. Iesalnieks ir M. Lianzbergas.

„Manau, kad buvo šiek tiek geresni, stipresni ir taktiškai geriau susižaidę. Kadangi pirmosios rungtynės, tai darėme daug klaidų, prastokai gynėmės vienas prieš vieną. Varžovai fiziškai stiprūs, jų nesugebėjome nustumti. Pabaigoje gal per anksti atsipalaidavome, per anksti atlikome keitimus. Bet kaip pirmos rungtynės, jos tikrai geros“, – kalbėjo M. Lianzbergas.

Žaidžiantysis „Baltrex-Šiaulių“ treneris Žygimantas Radžius itin džiaugėsi sėkmingais išmetimais iš užribio bei vėjerio žaidimu.

„Didžiausia problema, kad ne visi žaidėjai yra pasirengę tokio lygio regbiui, turime traumų. Šįkart atsivežėme tik 19 žaidėjų, bet tai yra mūsų problemos. „Baltrex-Šiauliai“ mūsų nenustebino, tai stipri komanda, bet mes viliamės, kad galėsime pakovoti dėl vietos pusfinalyje“, – teigė Latvijos klubo treneris Kristaps Andersons.

Antrasis „Top“ lygos turas vyks jau ateinantį šeštadienį. Būtent antrajame ture įvyks nepaprastai intriguojantis Šiaulių regbio grandų supermūšis – naujame Šiaulių regbio stadione 16 val. susitiks „Vairas-Kalvis-Jupoja“ ir „Baltrex-Šiauliai“. Kitos dvejos rungtynės vyks Latvijoje. „Garkalne-Livonia“ susitiks su „Šiauliais“, o „RC Miesnieki“ – su Kauno „Žalgiriu“.