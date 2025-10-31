Išbandys jėgas naujose varžybose

Lietuvos vyrų ledo ritulio nacionalinė komanda lapkričio 6–8 d. debiutuos naujose Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) varžybose – Europos tautų taurės turnyre.
Mūsiškiai Elektrėnuose išmėgins jėgas su Ukrainos ir Rumunijos ekipomis.
Kitas keturias grupes sudarys Vokietijos, Slovakijos, Latvijos ir Austrijos rinktinės, Prancūzijos, Danijos, Norvegijos ir Vengrijos, Lenkijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir Slovėnijos bei Estijos, Nyderlandų ir Ispanijos.
Varžybų formatas – keturi etapai (vėliau jie vyks gruodį ir 2026-ųjų vasarį ir balandį), grupių sudėtys keisis.
„Mūsų komanda – patirtis ir perspektyva. Reikia ruošti žaidėjus ateičiai, išmėginti jaunimą, užsirekomendavusį stipriose užsienio lygose“, – teigė Arūnas Aleinikovas.
Greta vyriausio rinktinės žaidėjo, 34-erių Nerijaus Ališausko (klubas „Spisska Nova Ves“, Slovakija), Elektrėnuose bus galimybė išvysti neseniai 18-ąjį gimtadienį atšventusį Simą Ignatavičių („Servette“, Šveicarija). Lietuvio galimybės būti pakviestam 2026-ųjų Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) naujokų biržoje tebėra didelės.
Nacionalinėje ekipoje debiutuos Danielius Čečekovas, žaidžiantis Šveicarijos jaunimo (iki 21 metų) „Elit“ lygoje. Gynybos grandies naujokas – Danila Kovalenko, pratęsęs sutartį su „Sarpsborg“ (Norvegija) klubu iš „Eliteserien“ lygos.
2026 m. gegužės 2–8 d. Lietuvos ledo ritulininkai žais čempionato IA divizione, varžybos vyks pagal dabar galiojančią rato sistemą. Mūsiškių varžovai bus Kazachstano, Prancūzijos, Ukrainos, Japonijos ir Lenkijos atstovai.
Rinktinė
Vartininkai: Laurynas Lubys, Julius Andrekus.
Gynėjai: Paulius Rumševičius, Nerijus Ališauskas, Matas Čyvas, Danila Kovalenko, Kostas Gusevas, Arturas Seniuta, Kajus Zeynalovas, Augustas Silinas, Domantas Čypas.
Puolėjai: Ilja Četvertakas, Paulius Gintautas, Laisvydas Kudrevičius, Aivaras Bendžius, Lukas Žukauskas, Ugnius Čižas, Danielius Čečekovas, Simas Ignatavičius, Egidijus Binkulis, Marijus Dumčius, Dovydas Laimutis, Kipras Grabliauskas, Timonas Mažulis, Martynas Grinius, Emilijus Krakauskas.
