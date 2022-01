A. Juknevičius: „paklojome“ tris ratus ir finišavome neturėdami jokios atsargos

Naktį dviem varomais ratais įveikęs ketvirtojo greičio ruožo akmenuotas atkarpas ir kopas, išaušus naujai dienai lenktynininkas Antanas Juknevičius buvo pasiruošęs atsikovoti prarastas pozicijas. Nors „Kreda“ ekipažas buvo priverstas stoti trasoje tris kartus dėl prakirstų ratų ir be atsargos įveikti beveik 300 kilometrų, finišą pavyko pasiekti sėkmingai.

„Kaprizinga“ trasa

Sausio 6-ąją Dakare dalyviams penktajame greičio ruože koviniu režimu teko įveikti 395 kilometrus, atliekant kilpą aplink Rijadą. Greičio ruože buvo numatytos ir dvi privalomos neutralizacijos zonos – pervažiuojant jas laikas neskaičiuojamas į bendrą greičio ruožo įveikimo laiką ir komandos čia negali sulaukti pagalbos iš savo techninio palaikymo.

Penktojo greičio ruožo trasoje Dakaro dalyviams ir jų lenktyninei technikai teko įveikti akmenimis nusėtas atkarpas ir skrosti 130 km ilgio didelių kopų grandines, kurias kirto greiti, šlapio smėlio slėniai. Organizatoriai per vakarinį instruktažą įspėjo, kad „kaprizinga“ trasa pareikalaus preciziško vairuotojo tikslumo ir akylos navigatoriaus akies, vedant komandą tikslo link.

Finišą pasiekė be atsarginių ratų

Penktajame greičio ruože „Kreda“ komanda startavo iš 37-osios pozicijos. Priešingai nei praėjusių greičio ruožų metu priekyje važiavo tik kiti automobiliai ir sunkvežimiai. Tačiau daugiau problemų sukėlė akmenys ir trys prakirsti ratai – teko stoti ir juos keistis. Tuo metu varžovai vienas po kito „zvimbė“ pro šalį. Pasiekęs 159 trasos kilometre buvusį kelio tašką, ekipažas fiksavo 57-ąjį rezultatą, tačiau nuo to momento užtikrintai kilo pozicijomis aukštyn ir pasiekė penktojo greičio ruožo finišą – preliminariai, 35-oje pozicijoje.

Pasiekęs finišą, „Kreda“ komandos ekipažas dar turėjo įveikti 109 kilometrų pervažiavimą bendrojo naudojimo keliais iki to paties bivako Rijade, iš kurio startavo anksti ryte. Iš jo Dakaro dalyviai rytoj pajudės į šeštąjį greičio ruožą.

„Šiandien labai gera diena, nes iš naktinės Dakaro įskaitos grįžome į dienos Dakaro įskaitą. Gali būti, kad net esu atpratęs važiuoti dieną, nes pirmą ratą prakirtau 20 kilometre, tada dar vieną 60 kilometre, o galiausiai 120 kilometre numušiau trečią ratą. Tada 270 kilometrų važiavome be atsargos. Gerai, kad tokioje situacijoje atsidūrėme ne pirmą kartą ir turime patirties. Per kopas ėjome su vėjeliu, o per akmenis teko šiek tiek nusimesti tempą, bet finišą pasiekėme sėkmingai ir tuo džiaugiamės“, – sakė „Kreda“ komandos lyderis A. Juknevičius.

Kas laukia šeštajame greičio ruože?

Sausio 7-ąją Dakare vyks šeštasis – paskutinis iki poilsio dienos – greičio ruožas. Jame Dakaro dalyvių lauks 348 kilometrai sportiniu režimu, antrą kartą atliekant kilpą aplink Rijadą. Pirmoje greičio ruožo dalyje šturmanų lauks navigacinės mįslės klaidžiose sankirtose, o antroje – 40 kilometrų „džiaugsmo“ lenktynininkui, įveikiant įvairių dydžių ir formų kopas.

2022-ųjų Dakaro ralis sausio 1–14 dienomis trečią kartą vyksta Saudo Arabijoje. „Kreda“ komandos lyderis A. Juknevičius yra labiausiai patyręs lietuvis Dakaro lenktynininkas, startavęs 13-ame savo Dakare. Smėlynus ir dykumas laikantis savo stichija, Dakaro panku vadinamas lenktynininkas yra tris kartus pagerinęs Baltijos šalims priklausantį geriausią rezultatą automobilių kategorijoje. 2018 metais A. Juknevičius organizatorių oficialiai pripažintas Dakaro ralio legenda.