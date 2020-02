Kauno plaukikų laimikis Alytuje – solidžiausias

29 medaliai (13 aukso, 10 sidabro ir 6 bronzos) – toks Kauno plaukimo mokyklos (PM) auklėtinių laimikis Dzūkijos sostinės 50 m baseine.

Kauniečiai aplenkė Panevėžio "Žemynos" komandą (20 medalių) bei Vilniaus miesto sporto centro (MSC) atstovus (13 medalių). Ketvirtoje vietoje – Kauno sporto mokyklos "Startas" plaukikai (9 medaliai, iš jų keturi – aukso).

Net penkis aukso medalius suaugusiųjų ir jaunių varžybose iškovojo Kauno PM auklėtinė Radvilė Kerševičiūtė, po keturis – Agnė Šileikaitė ir Kauno PM atstovavęs Giedrius Titenis.

30-metis anykštėnas laimėjo principines akistatas su būsimuoju olimpiečiu Andriumi Šidlausku – 100 m krūtine G.Titenis nuplaukė per 1 min. 00,72 sek., panevėžietis – per 1 min. 00,86 sek., o 200 m krūtine – atitinkamai per 2 min. 12,78 sek. ir 2 min. 14,96 sek.

D.Rapšys greičiausiai įveikė 100 m peteliške (53,14 sek., viršijo olimpinį B lygio normatyvą), aplenkęs kaunietį Deividą Margevičių ("Startas", 53,40 sek.) ir A.Šidlauską (53,98 sek.).

G.Titenis tapo geriausiu (pagal Tarptautinės vandens sporto federacijos klasifikacijos lentelę) pirmenybių plaukiku (868 taškai). Į penketuką taip pat pateko D.Rapšys ("Žemyna", 845 tšk.), Kotryna Teterevkova (Vilniaus MSC, 836 tšk.), A.Šidlauskas ("Žemyna", 826 tšk.) ir D.Margevičius ("Startas", 812 tšk.).

"Starto" plaukikės Deimantė Paplauskaitė, Ieva Mumgaudytė, Adrija Vaitiekutė ir Martina Rutkauskaitė estafetę 4 po 100 m laisvu stiliumi užbaigė per 4 min. 22,81 sek. – tai naujas Lietuvos mergaičių (iki 13 m.) rekordas.