Pirmuosius kvalifikacijos ratus sportininkai įveikė sausoje trasoje, tačiau netrukus pradėjo krapnoti lietus, paskui virtęs liūtimi. Nors buvo numatytos dvi 40 minučių kvalifikacijos sesijos, prasidėjus lietui trasa ištuštėjo ir joje liko tik tie ekipažai, kuriems reikėjo užfiksuoti antrojo vairuotojo laikus. Į „Super Pole“ važiavimą, kuriame važiuoja dešimt greičiausių komandų, patenka tos, kurių dviejų vairuotojų geriausių laikų suma yra mažiausia.



Greičiausia komanda kvalifikacijoje buvo „Bio-Circle & HSG by SWAG“ – Karolio Jovaišos ir Egidijaus Gražio greičiausiųjų laikų suma – 2 min 15,455 sek.

Antri, taip pat „AUDI“ automobiliu lenktyniaujantys „Stokex Circle K Miles Plus“ – Domo Raudonio ir Arūno Gečiausko laikų suma – 2 min 17,137 sek.

Trečią greičiausią laiką fiksavo „STATETA BRO & VEESLA by AIBE“ komanda. Adamo Christodoulou ir Daano Arrow laikų suma – 2 min 18,151 sek.



Ketvirtoje ir penktoje vietoje likusios „OVOKO by D2D“ ir „RD Signs Šiauliai“ nuo trečiosios atsiliko mažiau nei puse sekundės.



„Super Pole“ važiavime komandų išsidėstymas nepasikeitė ir greičiausią laiką šlapioje trasoje užfiksavo Karolis Jovaiša, spaudos konferencijos metu pavadintas naujuoju Lietuvos lietaus žmogumi. Jo trasos įveikimo laikas – 1 min 15,603 sek.



„Turbūt niekas nesistebi, kad „Super Pole“ važiavimui pasirinkome Karolį Jovaišą. Visada į šias lenktynes važiuodavome gerai praleisti laiką, bet šiemet atvažiavome nugalėti. Rytoj, aišku, laukia dar daug darbo“, – kalbėjo „Bio-Circle & HSG by SWAG“ komandos vadovas Mindaugas Valiūnas.

Po pertraukos laimėjo lietuviai

Šių metų „Aurum 1006 km powered by Hankook“ kvalifikacija ypatinga ir tuo, kad paskutinį kartą lietuviai ant nugalėtojų pakylos lipo prieš tris metus kvalifikacijoje.

„Smagu, kad kvalifikaciją laimėjo lietuviai. Žinoma, būtų dar smagiau, kad tai pasikartotų ir rytoj, bet lenktynės yra nenuspėjamos, tad sėkmės visiems“, – kalbėjo taures teikęs susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis ir paminėjo, jog išgirdo lenktynininkų lūkestį apie geresnę trasos kokybę



Už gražią ir ilgai besitęsiančią apdovanojimų įteikimo tradiciją jam dėkojo lenktynių organizatorius Darius Jonušis: „Ilgų nuotolių lenktynėse kvalifikacija iš esmės nėra labai svarbi, bet mes jau virš dvidešimt metų turime tradiciją, kad šią taurę įteiktų susisiekimo ministras.“