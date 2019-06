Lenktynininko R. Baciuškos savaitgalis: tarp pasaulio čempionato ir abitūros egzaminų

Lietuvis Rokas Baciuška, praleidęs dvejas lenktynes, grįžta į kovą su stipriausiais planetoje naujoje komandoje „GCK Academy“. Jis vairuos „Renault Megane RSRX“ automobilį, kurį sukonstravo vieni geriausių automobilių sporto specialistų planetoje – Didžiosios Britanijos įmonė „Prodrive“. Lenktynių gerbėjai „Prodrive“ puikiai pažįsta, nes ji daugelį metų rūpinosi „Subaru“ komandos technika pasaulio ralio čempionate.

Penktadienį Norvegijoje R. Baciuška pirmą kartą sėdo į automobilį. Testai buvo surengti „Verdal Motorsenter“ trasoje, kuri yra nutolusi dar beveik 100 km toliau į šiaurę. Testų metu buvo vos 10 laipsnių šilumos, o netoli esantys kalnai yra vis dar pasidengę sniegu.

„Automobilis man labai patiko, jis netikėtai komfortiškas ir lengvai valdomas. Žinoma, kol kas sunku pasakyti, kiek jis greitas, tai sužinosime rytoj, pirmose treniruotėse, bet kol kas visa komanda palieka labai gerą įspūdį“, – išlipęs iš automobilio pasakojo R. Baciuška.

Jo automobilį prižiūrį technikų ir inžinierių komanda, kuriai vadovauja vyriausias „Prodrive“ inžinierius Richardas M. Thompsonas. Šis žmogus pasaulio čempionatuose dirba jau daugiau kaip tris dešimtmečius, jam teko vadovauti tokiems lenktynininkams kaip Peteris Solbergas, Marcusas Gronholmas ar Chrisas Atkinsonas.

„Rokas yra labai stabilus – tai geras bruožas jaunam lenktynininkui. Mes tikime juo, bet po šio savaitgalio bus truputį aiškiau kur esame šiuo metu“, – sakė R. Thompsonas.

Iš karto po testų penktadienį R. Baciuška turėjo grįžti į Lietuvą, kad šeštadienį galėtų laikyti matematikos egzaminą ir vakare vėl parskristų atgal į Norvegiją. Deja, šiam planui nebuvo lemta išsipildyti. Skrydis iš Trondheimo vakare buvo atšauktas ir pasiekti Tauragę tą patį vakarą nebeliko jokių šansų. Teko likti Norvegijoje ir praleisti matematikos egzaminą.

„Esu labai nusivylęs ir piktas. Viskas buvo suplanuota minučių tikslumu, atvykome į oro uostą laiku. Labai gaila, kad negalėjau laikyti matematikos egzamino, dabar turėsiu jį išsilaikyti po poros savaičių“, – savo nusivylimo neslėpė abiturientas.

Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gera. R. Baciuška yra su komanda, studijuoja automobilį, diskutuoja su komanda dėl lenktynių strategijos ir pan. Be to, jis nepraleis lenktynininkų susirinkimo, kuris yra privalomas visiems pasaulio čempionato dalyviams. Organizatoriai išimties tvarka R. Baciuškai leido jame nedalyvauti ir maloniai nustebo, kai lietuvis jame netikėtai pasirodė.

Šeštadienį ir sekmadienį R. Baciuškos laukia itin įdomios ir sunkios lenktynės – naujas automobilis, nauja komanda ir pažįstama ir mėgiama trasa. Pernai čia lietuvis pirmą kartą lipo ant podiumo – užėmė trečiąją vietą „Super 1600“ klasėje.

„Ši trasa man patinka – labai techniška, kalnuota, su tikru žvyru – tikra klasikinė ralio-kroso trasa. Nekantrauju greičiau sėsti į automobilį“, – sakė jauniausias „GCK Academy“ komandos ir viso čempionato sportininkas.

R. Baciuška namo grįš pirmadienį vakare, o jau antradienį jo laukia istorijos, ketvirtadienį – geografijos egzaminas, tad ilsėtis nėra kada. Po finišo – iš karto prie knygų.