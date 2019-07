Lietuvos regbininkai kelia kokybės kartelę

Birželio 22 d. svarbia pergale džiaugėsi ir Vilniaus "VRA-Tomosta" regbininkai. Laimėję penktas Lietuvos regbio federacijos R-15 Taurės turnyro rungtynes vilniečiai tapo Mažosios taurės savininkais. "VRA-Tomosta" komandos vyriausiojo trenerio Vidmanto Valio teigimu, tai nors ir nedidelis, bet labai svarbus žingsnis populiarinant regbį Lietuvos sostinėje ir ruošiantis pereiti į aukštesnį varžybų lygį.

Dėl Lietuvos regbio federacijos R-15 Mažosios taurės šių metų gegužę ir birželį grūmėsi šešios komandos. Be nugalėtojų Vilniaus "VRA-Tomosta", taurės varžybose dalyvavo Vilniaus "Geležinis vilkas", Šiaulių "Baltrex-PRC", Panevėžio RK "Klevas-Ryšių statyba", "Klaipėdos kovas-Plungės Perkūnas" ir Kauno "Ąžuolas". "VRA-Tomosta" pirmose rungtynėse 49:7 įveikė kauniečius, vėliau po atkaklios kovos 32:23 palaužė "Geležinį vilką", 27:25 išplėšė pergalę prieš Šiaulių regbio atstovus, o paskutinėse rungtynėse Plungėje 29:10 nugalėjo šio miesto ir Klaipėdos jungtinę komandą. Pergalė prieš Panevėžio ekipą vilniečiams atiteko be kovos, nes varžovai nesugebėjo atvykti į Vilnių.

Vilniaus "VRA-Tomosta" komandos trenerio V.Valio teigimu, iškovota LRF Mažoji taurė svarbi įvairiais aspektais.

"Šių metų gruodį mūsų klubui sukanka 10 metų, tad labai džiugu, kad jubiliejinį sezoną pažymėjome gražia pergale. Be to, jaučiame atsakomybę prieš Vilniaus savivaldybę, kuri šių metų pradžioje skyrė klubui papildomą finansavimą, tad labai norėjome miestui dovanoti taurę. Lengva tikrai nebuvo, bet mes įrodėme, kad šiame lygyje esame stipriausi. Dabar mūsų laukia maloni dovanėlė – tarptautinis regbio-7 turnyras Vengrijoje, po to šiek tiek pailsėsime ir nuo rugpjūčio vidurio pradėsime ruoštis Lietuvos regbio čempionatui. Jei viskas bus gerai, galbūt kitais metais dalyvausime Baltijos regbio "Top lygos" varžybose ir pagaliau galėsime mesti iššūkį Lietuvos regbio grandams – Šiaulių "Vairo-Kalvio" ir "Baltrex-Šiauliai" komandoms", – "Vilniaus dienai" sakė V.Valys.

– Baltijos "Top lygoje" žaidžia pajėgiausios Šiaulių ir Kauno bei Latvijos regbio komandos. Ar per metus "VRA-Tomosta" taps lygiaverčiu varžovu šiems priešininkams?

– Tikrai nemanau, kad būsime šių varžybų favoritais, tačiau šis žingsnis į aukštesnį lygį yra labai svarbus klubo kokybinio vystymosi ir tobulėjimo kelyje. Turėdami finansinę miesto paramą mes privalome siekti aukščiausių tikslų ir kilti į aukščiausią lygį. Tai būtų naudinga ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos regbiui. Šiauliečiai jau senokai skundžiasi, kad jiems pabodo pliektis tarpusavyje, tad dar vienas konkurencingas varžovas jiems taip pat labai reikalingas. Pernai Šiaulių komandoms iššūkį metė Kauno "Žalgirio" regbininkai, tikiuosi, kad kitais metais ir mes galėsime pasistumdyti su Lietuvos regbio grandais. Suprantama, kad pirmi metai "Top lygoje" mums bus sunkūs, gal ir rezultatai nebus labai malonūs, tačiau tik tokiu keliu žengiant galima sparčiau tobulėti, grūdintis ir kelti sostinės regbio lygį.

Turėdami finansinę miesto paramą mes privalome siekti aukščiausių tikslų ir kilti į aukščiausią lygį.

– Kokia yra Šiaulių regbio fenomeno esmė, kas lemia, kad būtent šio miesto regbininkai yra pajėgiausi Lietuvoje?

– Šiauliečiai turi senas regbio tradicijas, jų mieste regbis yra svarbiausia ir populiariausia sporto šaka. Vilniuje regbis negali konkuruoti su krepšiniu ar futbolu ne tik dėl pinigų, bet ir dėl vaikų pritraukimo į treniruotes. Tačiau mes tikrai neketiname pasiduoti. Turime kantriai dirbti, siekti savo tikslų, populiarinti regbį, įtraukti į treniruotes daugiau vaikų, pritraukti daugiau žiūrovų į rungtynes. Tikiu, kad žingsnis po žingsnio mes tikrai galime pasiekti ir Šiaulių regbininkų lygį.

– O koks dabar yra regbio lygis Vilniuje?

– Šiandien mūsų regbio akademijoje treniruojasi apie 130 vaikų, nuo pačių mažiausių – 6–7 metų iki vyriausių. Su vyrais ir moterimis būtų apie 180 regbininkų. Pridėjus kitos Vilniaus komandos – "Geležinio vilko" narius gautume apie 300 įvairaus amžiaus aktyvių regbio žaidėjų. Be abejo, sostinei tai yra labai nedidelis skaičius, bet tam yra ir objektyvios priežastys. Dabar labai sunku sudominti vaikus, prisikviesti juos į treniruotes, nes tėvams paprasčiau ir ramiau, kai jų atžalos sėdi namuose, prie kompiuterių ir išmaniųjų telefonų. Pamatę, kad kvietimai, skelbimai ir žinutės nepadeda, mes nusprendėme keisti taktiką. Pavasarį mūsų akademijos treneriai lankėsi mokyklose, kūno kultūros pamokose rengė parodomąsias regbio treniruotes. Efektas buvo stulbinamas. Gyvai pabendravę su treneriais, pačiupinėję regbio kamuolį po to į treniruotes atėjo daugiau nei 40 naujokų. Rudenį planuojame tęsti pradėtą veiklą, jau sutarėme su aštuonių miesto mokyklų vadovais, tad tikimės, kad šios veiklos rezultatai bus dar geresni.

Tačiau reikia kalbėti ne tik apie masiškumą, bet ir apie aukštesnio lygio regbio žaidėjų rengimą. Šiais metais taurės varžybose vienose rungtynėse mums talkino Gruzijos čempionas Giorgis Chubinidze. Jis ne tik padėjo aikštėje, bet ir atliko trenerio funkcijas, davė daug naudingų patarimų treniruotėse, rengiant žaidimo planą. Pamatėme, koks efektyvus gali būti darbas su kvalifikuotu, aukšto lygio regbio specialistu. Neabejoju, kad turėdami galimybę ilgesnį laiką dirbti su tokiu specialistu, daug sparčiau tobulėtume. Aš mielai perleisčiau jam vyriausiojo pagrindinės komandos trenerio pareigas, nes tikrai turiu pakankamai veiklos regbio akademijoje, dirbu su vaikais ir jaunimu, turiu ir kitokių pareigų regbio federacijoje. Tačiau viskas priklauso nuo mūsų finansinių galimybių. Savivaldybė mums per metus skiria 50 tūkst. eurų. Iš šios sumos 30 tūkst. atitenka pagrindinės komandos reikmėms, 10 tūkst. skiriame jaunimui ugdyti, likusi dalis – klubo veiklai viešinti, administracijos darbuotojams išlaikyti. G.Chubinidze sakė, kad norėtų pasirašyti ilgalaikę sutartį, bet tam reikia papildomų finansinių išteklių. Tad šiuo metu intensyviai ieškome rėmėjų, tikiuosi, kad rudenį turėsime galimybę susigrąžinti šį specialistą ilgesniam laikui.

– Kokios yra sąlygos regbiui Vilniaus mieste, ar užtenka aikščių treniruotėms, varžyboms?

– Mūsų klubo komandos treniruojasi ir žaidžia Vingio parko regbio aikštelėje, "Geležinis vilkas" yra įsirengęs regbio aikštelę Verkių rajone. Sąlygos tikrai nėra geros, tenka dirbti susispaudus, treneriai rengia treniruotes vienoje aikštėje, pasidalinę ją į ketvirčius, bet kitų variantų šiuo metu neturime.

– Rugsėjo 1 d. prasidės Lietuvos regbio čempionatas, šiais metais jame dalyvaus septynios komandos. Kokius tikslus kelsite savo komandai tose varžybose?

– Pernai mes tik dėl prastesnio įvarčių santykio čempionate likome antri, tad šiais metais stengsimės pagerinti savo rezultatus. Žinau, kad čempionate dalyvaus ir pajėgi Jonavos-Šiaulių jungtinė komanda, kiti varžovai bus tie patys kaip ir LRF taurės turnyre. Mūsų tikslai yra aiškūs – tik aukščiausios vietos, bet kaip seksis juos įgyvendinti, pamatysime rudenį. Daug priklausys nuo mūsų pasirengimo, treniruočių, sudėties. Mes remiamės tik savo akademijos auklėtiniais, be to, kartais į rungtynes atvyksta ir mums padeda užsienyje gyvenantys ir dirbantys mūsų klubo nariai.

Kita vertus, yra ne tik sportiniai, bet ir kitokie tikslai. Norint žaisti Baltijos "Top lygoje", reikia ne tik suburti konkurencingą komandą, bet ir įgyvendinti regbio federacijos keliamus uždavinius: pasirūpinti rungtynių filmavimu ir jų transliacija, pritraukti daugiau žiūrovų, rengti jiems įvairius žaidimus, pramogas, taip pat užtikrinti informacijos sklaidą. Mums tai yra nauji iššūkiai, tad šį rudenį Lietuvos čempionate sieksime tobulinti ne tik žaidimą, bet ir klubo vadybą, organizacines struktūras. Manau, kad tai bus puiki repeticija prieš būsimas aukščiausio lygio varžybas.