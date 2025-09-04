Mindaugas Kieras išlydimas į paskutinę kelionę

Šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje aukotos šiandien, 9 val., o 14 val. prasidėjo laidotuvių procesija. M. Kieras išlydėtas iš laidojimo namų „Nutrūkusi styga“.
Atsisveikinti su velioniu atvyko gausus būrys žmonių, tarp kurių – ir garsūs Lietuvos žmonės.
Po atsisveikinimo artimieji kvietė uždegti žvakę prie M. Kiero antrųjų namų – ledo arenos.
„Vietoje gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė mums visiems“, – tokiu prašymu kiek anksčiau dalijosi velionio šeima.
Tie, kurie negali būti kartu išlydėjime Vilniuje, kviečiami į Šv. Mišias Kaune, Šv. Gertrūdos bažnyčioje, ketvirtadienį, 18 val.
„Ateikite, uždekite žvakutę, kas negali būti kartu išlydėjime Vilniuje“, – pranešė M. Kiero šeima.
Primename, kad trečiadienio vakarą laidojimo namuose rinkosi artimieji bei bičiuliai. Čia, greta karsto, buvo galima išvysti ir tai, kas primena velionio gyvenimo aistrą, – ledo ritulio atributiką.
Atsisveikinimas su ledo ritulio legenda Mindaugu Kieru
Vyro netekusi žmona Jurgita Kierė anksčiau dalijosi jautriu įrašu.
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis.
Mes nesakome „atsisveikinkime“.
Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje“, – rašė ji.
Nelaimingas atsitikimas
Panašu, kad vyras savaitgalį žuvo per nelaimingą atsitikimą.
„Jis nuo lieptelio šoko į vandenį ir jau per atpažinimą buvo matyti pramušta galva ir kaklas“, – LRT.lt sakė M. Kiero draugas ir bendražygis Šarūnas Kuliešius.
Anot delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė 1980 m. gimusio vyro kūną.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Netektis sukrėtė šalį
Kaip jau buvo rašyta, žinia apie netektį pasidalijo asociacija „Hockey Lietuva“.
„Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – buvo rašoma pranešime.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko mirties. Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė prezidentas.
Naujausi komentarai