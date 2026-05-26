 Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė

Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė

2026-05-26 09:34 klaipeda.diena.lt inf.

Pirmadienio vakarą pranešta apie ilgametės akrobatinio skraidymo sportininkės Ritos Eriksonienės netektį.

<span>Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė</span>
Netektis akrobatinio skraidymo bendruomenėje – mirė lakūnė Rita Eriksonienė / Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos nuotr.

Liūdną žinią socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija.

„Su liūdesiu pranešame, kad paskutiniam skrydžiui pakilo ilgametė akrobatinio skraidymo sportininkė Rita Eriksonienė. Visuomet prisiminsime Tavo neblėstančią šypseną... Užuojauta artimiesiams“, – rašoma pranešime.

2018 metais birželio 23 d. R. Eriksonienė išgyveno kraupią lėktuvo avariją. Kaip rašė delfi.lt, moters pilotuojamas lėktuvas „ant žemės riedėjo per greitai, matydama, jog nusileidimo takas baigiasi, pilotė pasuko į šoną. Lėktuvas sparnu kliudė žemę, keliskart apsisuko“. Tądien akrobatinio skraidymo meistrė patyrė įvairius sužalojimus.

Šiame straipsnyje:
Rita Eriksonienė
akrobatinis skraidymas
sportas
netektis

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Komentarai

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Romas
Užuojauta artimiesiems. Bet ar pirmadienį tik ji mirė ? Ar tiesiog daugiau tame "Facebook " tokių pranešimų nebuvo ? Taip suprantu, kad į dienraštį prašymo paskelbti apie jos netektį nebuvo. Tai kodėl tik apie ją informacija ?
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Irina
Užuojauta artimiesiams.
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