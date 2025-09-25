NSA valstybės premijomis bus apdovanotas pasaulio vicečempionas Mykolas Alekna ir kiti sportininkai

Jos metu simbolinėmis valstybės premijomis bus apdovanotas ką tik iš pasaulio lengvosios atletikos čempionato sugrįžęs pasaulio vicečempionas, disko metikas Mykolas Alekna ir jo treneris Mantas Jusis.
Apdovanojimais taip pat bus pagerbta Europos čempionė Lietuvos vyrų 3x3 krepšinio rinktinė, treniruojama Dainiaus Novicko, taip pat 2018 metais Europos čempionato bronzos medalio laimėtoja ėjikė Brigita Virbalytė ir jos treneris Brentas Vallanceʼas.
ELTA primena, kad sekmadienį baigėsi Tokijuje vykęs pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Jame M. Jusio treniruojamas M. Alekna, nusviedęs diską 67,84 m, iškovojo sidabro medalį.
