Olimpiniam sportui gresia pinigų stygius

Iš praėjusios vasaros olimpinių žaidynių Lietuvos rinktinė grįžo su keturiais medaliais. Tačiau ar gali nutikti taip, kad ateityje pakartoti tokius rezultatus bus kur kas sunkiau? Iš valstybės nė cento negaunantis Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nuo 2024 metų gyvena su deficitiniu biudžetu.
Dabar visos išlaidos, kurios gerokai viršija pajamas, dengiamos iš sukaupto finansinio rezervo. Tiesa, šie pinigai nėra begaliniai. Pasak komiteto prezidentės D. Gudzinevičiūtės, lėšų, skirtų atletų finansavimui, gali pradėti trūkti jau po artimiausio olimpinio ciklo.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Mūsų netaupymas sportininkų sąskaita ir pagalba federacijoms greičiausiai gali baigtis po Los Andželo olimpinių žaidynių, todėl kad kitais metais Stambulo Europos žaidynės iš mūsų pareikalaus labai didelių lėšų“, – sakė D. Gudzinevičiūtė.
2023 metais Lietuvos tautinio olimpinio komiteto biudžetas sumažėjo dviem trečdaliais. Pakeitus Loterijų įstatymą, komitetas nebegauna 8 proc. paramos iš loterijų organizatorių. O gauti valstybės paramos neleidžia įstatymai.
„Šiuo momentu, šiais metais, šiai dienai tikrai negalime skirti, kadangi tai prieštarauja Sporto įstatymui“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovė kaltina politikus.
„2021 metais, kai buvo priimtas sprendimas pakeisti Loterijų įstatymą ir mes nebegaudavome 8 proc. apyvartos nuo loterijų, mums buvo prižadėti didžiuliai kalnai – gausime dvigubai, trigubai, tai nebus taip neapibrėžta kaip iš loterijų, viskas bus labai aišku. To aiškumo patys politikai nepadaro“, – teigė D. Gudzinevičiūtė.
Politikai ramina, kad viskas bus gerai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sako ieškanti išeities.
„Tikrai nebus taip, kad olimpiečiai neturės už ką išvažiuoti. Valstybė ieškos pinigų pagal dabartinį modelį, kai finansuojame per Nacionalinę sporto agentūrą. Turbūt reikės susitarti dėl tam tikrų mechanizmų su LTOK, nes Lietuvos tautinis olimpinis komitetas yra vienintelė organizacija, kuri gali tarpininkauti išvežant sportininkus į olimpines žaidynes“, – sakė G. Grybauskas.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto išlaidos per metus siekia maždaug 5 mln. eurų.
Naujausi komentarai