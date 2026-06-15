„Palankių vėjų amžinajame vandenyne, kapitone“: mirė buriuotojas Ignas Miniotas

Vyrui buvo 93-eji. I. Miniotas – 1994 m. jachta „Laisvė“ apiplaukė Horno kyšulį. Tai pirmoji lietuviška jachta, apiplaukusi piečiausią Pietų Amerikos salyno tašką. Ta pačia jachta kapitonas I. Miniotas apiplaukė pasaulį.
„Atsisveikiname su buriuotoju, kapitonu, reikšminga Lietuvos jūrinio buriavimo asmenybe. I. Miniotas buvo vienas pagrindinių 1989 m. trijų jachtų žygio per Atlantą organizatorius bei vienos iš jachtų šiame žygyje – jachtos „Audra“ – kapitonas. 1990 m. atstačius Lietuvos nepriklausomybę, jis 1993–1995 m. su jachta „Laisvė“ leidžiasi į kelionę aplink pasaulį ir ši jachta tampa antrąja su Lietuvos vėliava apsukusia pasaulį. 1994 m. gruodžio 23 d. „Laisvė“ su I. Miniotu kaip kapitonu tampa pirmąja Lietuvos jachta apiplaukusia Horno kyšulį. Palankių vėjų amžinajame vandenyne, Kapitone!“ – rašoma LBS pranešime.
Atsisveikinimas su velioniu vyks birželio 18 d., ketvirtadienį, nuo 15 val. „Tylos“ namuose (Jonavos g. 220, Kaunas). Kviečiama atiduoti pagarbą I. Miniotui LBS narių garbės sargyboje. Nariai rinksis ketvirtadienį 18 val. prie laidojimo namų.
Laidotuvės numatytos penktadienį, laikas bus patikslintas.
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