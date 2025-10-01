Paralimpietės Oksanos Dobrovolskajos diskas nuskriejo iki bronzos

F11 klasės disko metimo rungties finale O. Dobrovolskaja švystelėjo įrankį 37 m 24 cm. Aukso medalis atiteko sezono rezultatą pagerinusiai kinei Xue Enhui (39.51), o sidabrą nuskynė Italijos sportininkė Assunta Legnante (37.90), kuri taip pat pasiekė geriausią savo sezono rezultatą.
„Valio! Labai džiaugiuosi. Noriu šį medalį skirti savo mylimiausiai trenerei Teresei Nekrošaitei, kuri dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti į pasaulio čempionatą. Tačiau tikrai jaučiau, kad ji yra su manimi – mano širdyje, mano mintyse. Ačiū jums, Terese, kad dirbate su manimi ir kad paruošėte mane šiam medaliui. Taip pat labai noriu padėkoti savo broliui, kuris čia buvo vietoj trenerio, padėjo man. Tai buvo pirmasis žmogus, kurį apkabinau, iškovojusi medalį. Padėkoti noriu ir treneriui Romui Ubartui, kuris pavadavo mano trenerę ir pastaruosius du mėnesius padėjo ruoštis čempionatui. Noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie mano medalio. Pagaliau jis ant mano kaklo. Įdomu tai, jog pirmajame pasaulio čempionate, kuriame dalyvavau, užėmiau penktąją vietą, antrajame – ketvirtąją, o trečiajame – trečiąją. Tai tikrai ne paskutinis mano medalis, eisiu tik pirmyn. Mesdama diską galvojau, jog laimi ne talentingiausi sportininkai, o tie, kurie yra labiausiai užsispyrę“, – kalbėjo O. Dobrovolskaja.
„Vis dar sunku patikėti, nes tyčia nežiūrėjau rezultato. Oksanai taip pat jo nesakiau. Tiesiog sakiau jai, kad tikėtų savimi. Ji žinojo, kokio tikslo siekiame. Žinoma, labai jaudinausi, bet bandžiau mintimis siųsti Oksanai teigiamas emocijas, – sakė į Indiją paraatletę atlydėjęs ir asistento vaidmenį atlikęs brolis Andrejus Samonenko-Jasiukovičius. – Mano pagrindinė užduotis čia buvo: Oksanos atvedimas į sektorių, teisingas startinės pozicijos nustatymas. Tai labai atsakinga užduotis. Daug kalbėjome su trenere Terese, ji siuntė man ir taisykles. Reikėjo Oksanai priminti trenerių komentarus. Žinoma, reikėjo ją palaikyti ir emociškai.“
Paralimpietės sezonas aukštyn kojomis apsivertė, kai liepos pabaigoje jos trenerė netikėtai pateko į medikų rankas. Paprašius Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentui Mindaugui Biliui ir tarpininkaujant dukart olimpiniam čempionui Virgilijui Aleknai, O. Dobrovolskajos treneriu prieš pasaulio čempionatą sutiko tapti Barselonos olimpinių žaidynių aukso medalio savininkas R. Ubartas. Negana to, jog įvyko netikėta trenerių „rokiruotė“, prieš išvyką į Indiją sportininkę dar kamavo traumos bei ligos. Tačiau Tokijo ir Paryžiaus paralimpinių žaidynių dalyvė įveikė visas negandas ir iškovojo medalį.
„Tai, ką padarė Oksana, yra stebuklas. Reikėjo pamatyti, kas čia vyko. Trenerė skambino iš ligoninės palatos, siuntėme jai Oksanos metimų vaizdo įrašus, kuriuos ji komentuodavo. Iš tribūnų šaukėme, dalijome jai patarimus. Nors šių patarimų jai net nereikėjo, Oksana buvo labai gerai pasiruošusi. Oksana pademonstravo stiprybę, kurią ir simbolizuoja mūsų paraatletai. Jie nepaiso jokių negandų, o tiesiog daro tai, ką gali geriausiai. Mūsų visa komanda ir, tikiu, visa Lietuva labai didžiuojasi kiekvienu čia pasirodančiu mūsų sportininku. Ir, žinoma, labai džiaugiamės, jog šią dieną vainikavo medalis“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.
