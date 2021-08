Penkiakovininkas J. Kinderis olimpinėse žaidynėse užėmė 18-ąją vietą

Prieš lemiamą – kombinuotą bėgimo ir šaudymo rungtį – J.Kinderis buvo 16-tas. Mūsų šalies sportininkas šią rungtį pradėjo praėjus 1 min. 1 sek. nuo pirmaujančio brito Josepho Choongo. Šis tapo olimpiniu čempionu. Sidabrą iškovojo 13-tas startavęs egiptietis Ahmedas Elgendy. Vakar moterų varžybose vicečempione tapusi Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė taip pat paskutinę rungtį pradėjo trylikta. Vyrų varžybų bronza atiteko korėjiečiui Woongtoe Junui.

Šeštadienis prasidėjo plaukimo 200 m laisvuoju stiliumi rungtimi pačiame stadione įrengtame laikiname 25 m baseine. Lietuvis nuotolį įveikė per 2 min. 2,84 sek., užėmė 18-ąją vietą tarp visų dalyvių, o prie fechtavime iškovotų 244 taškų pridėjo dar 305.

Greičiausiai plaukė šiuolaikinės penkiakovės plaukimo olimpinį rekordą pasiekęs amerikietis Amro Elgeziry – 1 min. 52,96 sek.

Po plaukimo sportininkai varžėsi papildomame fechtavimo etape. Čia pirmi susitinka paskutines dvi vietas užimantys sportininkai. Nugalėtojas žengia toliau, susirungia su aukštesnę vietą užimančiu varžovu, tad paskutiniam išsilaikiusiam šiose kovose tenka susidurti su bendrosios įskaitos lyderiu. Už pergalę skiriamas tik vienas taškas.

J.Kinderis šiame etape įveikė korėjietį Jinhwa Jungą ir baltarusį Ilją Palazkovą, bet nusileido Rusijos olimpinio komiteto atstovui Aleksandrui Lifanovui ir į savo taupyklę įsidėjo du taškus.

Prieš jojimo rungtį J.Kinderis su 551 tašku buvo ketvirtas. Jį lenkė tik britas J. Choongas (571 taškas), Jinhwa Jungas (553 ) ir I.Polazkovas (552).

Jojimo rungties maršrutą sudaro 12 kliūčių, bet reikia atlikti 15 šuolių. Kiekvienas sportininkas prieš jojimą turi po 300 taškų. Tiek jų gali iškovoti, jei nenumeta nė vienos kliūties ir neviršija laiko limito. Po 7 taškus atimama už kiekvieną numestą kliūtį, minus 10 – už sustojimą, po 1 tašką – už kiekvieną viršytą jojimui skirto laiko sekundę. Kai užsispyręs žirgas visai nešoka per kliūtį arba numeta raitelį, galima visai be taškų likti.

Jojimo rungčiai burtai J.Kinderiui lėmė žirgą I’m On Top. Lietuviškai šis vardas reiškia Aš esu viršūnėje. Pirmas šiuo žirgu jojo vengras Robertas Kasza. Ir jau prie antros kliūties I’m On Top sustojo. Visgi antruoju bandymu žirgas peršoko šį barjerą, o po to numetė tik vieną kliūtį ir leido vengrui surinki 271 tašką.

Jojant J.Kinderiui, žirgas sustojo prie tos pačios kliūties. Pabandžius iš naujo peršokti, I’m On Top vėl sustojo, tad lietuvis nutarė paprasčiausiai apjoti neįveikiamą barjerą ir tęsė maršrutą. Iš viso J.Kinderis gavo 53 baudos taškus ir rungtyje užėmė 31-ąją vietą surinkęs 247 taškus.

Vakar būtent po jojimo rungties į pozicijas, leidžiančias išsaugoti viltį pakovoti dėl aukščiausių vietų, pakilo vėliau sidabrą iškovojusi Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, kombinuotoje rungtyje startavusi 13-ta, ir galutinėje įskaitoje septintąją vietą užėmusi Gintarė Venčkauskaitė, po jojimo buvusi 24-ta. Jos jojo be klaidų ir vienintelės pelnė po 300 taškų.

Prieš kombinuotą rungtį visi taškai paverčiami sekundėmis. Pirmas startuoja varžybų lyderis, o kiti – tokiu intervalu, kiek sekundžių yra nuo jo atsilikę. Sportininkams reikia įveikti 4 ratus po 800 m ir 4 kartus šaudykloje lazeriniu pistoletu kuo greičiau „užgesinti“ po penkias taikinio lemputes. Tiesa, ir nepataikęs į visus taikinius po 50 sek. sportininkas gali bėgti toliau.