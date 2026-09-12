Pirmas egzaminas – pasaulio čempionų

Tikslas – ketvirtfinalis
Rankinio vežimėliuose pasaulio čempionatas vyks rugsėjo 16–20 d. Ispanijos mieste Granoljerse.
Lietuviai žais D grupėje su 2022 metų planetos vicečempionais ir 2024 m. čempionais egiptiečiais bei Čilės atstovais.
A grupėje rungtyniaus Libijos, Ispanijos rinktinės ir 2025 m. Europos vicečempionai prancūzai, B – 2024 m. pasaulio vicečempionai amerikiečiai ir japonai bei australai, C – 2022 m. pasaulio čempionai brazilai, 2025 m. Europos čempionai portugalai ir Indijos komanda.
Į atkrintamąsias varžybas pateks 1–2 vietas grupėse užėmusios ekipos. Mūsiškių tikslas – būti tarp ketvirtfinalio dalyvių.
Bronziniai 2025-ieji
Lietuvos rankinio vežimėliuose rinktinė gyvuoja vos kiek daugiau pusantrų metų.
Pauliaus Glaskos ir žinomo rankinio specialisto K. Kaladinsko iniciatyva buvo suburta žaidėjų grupė, o jau 2025-ųjų lapkritį iškovoti Vilniuje surengto pirmojo Europos čempionato (pagal formatą „4 prieš 4“) bronzos medaliai ir kelialapis į pasaulio čempionatą.
Vilniuje mūsiškiai mažajame finale palaužė kroatus. Iš tuometės komandos šįkart Granoljerse rungtyniaus rezultatyviausi žaidėjai: Mažvydas Butkevičius, Edgaras Čiaplinskas ir Dalius Žymantas.
Ispanijoje mūsų šaliai taip pat atstovaus Raimondas Stanislovaitis, Haroldas Tukanas, Artūras Mažeika, Aurimas Černiauskas, Aistė Krušinskaitė, Aušra Vaitulevičienė ir Marija Gintarė Bigataitė.
Taisyklės reikalauja, kad komandoje būtų ne mažiau kaip dvi moterys.
Kapitono faktorius
Rankinio vežimėliuose taisyklės reikalauja, kad komandoje būtų ne mažiau kaip dvi moterys, o aikštėje jų visada turi būti bent viena.
„Tai kelia tam tikrų iššūkių, bet žaidimas būna įdomesnis“, – sakė rinktinės vadovas P. Glaska.
Treneris K. Kaladinskas yra dirbęs su Lietuvos moterų rankinio rinktine, Vilniaus „Eglės“ rankininkėmis.
Dalis žaidėjų atėjo iš kitų parasporto šakų: krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, prisijungia vis daugiau anksčiau profesionaliai nesportavusių asmenų.
Svarbų vaidmenį atlieka rinktinės kapitonas E. Čiaplinskas. Jis palaiko ryšį tarp sportininkų, trenerių štabo, federacijos. „Jo išugdyta disciplina ir kitose sporto šakose sukaupta patirtis labai reikšminga visam kolektyvui“, – teigė P. Glaska.
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