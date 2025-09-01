Po žinios apie Mindaugo Kiero mirtį – pagalbos prašymas

„Labai sukrėtė Mindaugo Kiero žūtis.
Regis, dar ketvirtadienį matai žmogų su šeima vaikų žaidimo aikštelėje, o šeštadienio vakarą jo nelieka.
Net galva sukasi pagalvojus apie artimųjų skausmą. Negaliu suvokti, kad tikrai išeina bendraamžiai…
Mindaugą iš toliau pažinojau daugelį metų – visi kartu šokom, dainavom, užaugom. Visada su šypsena, nėra pažįstamo, kuris nepavadintų jo geriausiu, atidžiausiu, didžiausios širdies vyru, tėčiu, draugu.
Mindaugas buvo Lietuvos ledo ritulio legenda – rinktinės kapitonas, treneris, daugelio įkvėpėjas. Jis pats gyveno šiuo sportu ir savo pavyzdžiu uždegė kitus tikėti, kad įmanoma pasiekti viską. Jo dukra Marcelė seka tėčio pėdomis, neįmanoma nesigėrėti“, – feisbuke pasakojo komunikacijos specialistė, atlikėja ir laidų vedėja Dovilė Filmanavičiūtė.
Žinoma moteris kvietė paremti žuvusiojo šeimą.
„Mindaugo žmonai, jo gyvenimo meilei Jurgitai dabar reikia pagalbos ir palaikymo.
Jei tik galėtumėte savo kavos puodelį mieste iškeisti į paramą jai – tikiu, kad atjauta grįžtų atgal visokeriopai“, – rašė D. Filmanavičiūtė. Pagalbos prašymu dalijosi ir kiti garsūs žmonės.
„Mindaugą ir Jurgitą Kierę pažįstu daugybę metų. Fotografavau jų vestuves, šokau su jais vakarėliuose, su meile stebėjau, kaip gražiai jie kuria savo gyvenimą…
Ši netektis taip arti. Mindaugas buvo didelis mielas žmogus, nuostabus vyras, geras bičiulis.
Dabar belieka palaikyti Jurgitą ir vaikus finansiškai šioje sunkioje situacijoje. Tai palaikykime“, – rašė fotografė Neringa Rekašiūtė.
„Neturiu žodžių, bet kas iš draugų gali padėti Jurgitai Kierei, tai prašau“, – kvietė atlikėja Monika Liu.
Primename, kad liūdna žinia apie M. Kiero žūtį apskriejo šeštadienį. Ja pasidalijo asociacija „Hockey Lietuva“. „Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – buvo rašoma pranešime.
Sekmadienį paaiškėjo daugiau tragedijos aplinkybių.
Anot delfi.lt, Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas sekmadienį pranešė, kad apie 16.05 val., Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ugniagesių teigimu, gautas pranešimas, kad vyras iššoko iš baidarės į vandenį ir nebeišnėrė. Jo kūnas buvo rastas maždaug už 150 metrų nuo įvykio vietos. Tikslios nelaimės aplinkybės šiuo metu aiškinamos, o policija detalių kol kas neatskleidžia, nes vyksta ikiteisminis tyrimas.
Portalas 15min.lt rašė, kad ledo ritulio legenda tragedijos dieną poilsiavo su žmona ir sūnumi.
M. Kieras yra vienintelis šalies ledo ritulininkas per visą istoriją, kuris į pasaulio čempionatus vyko 20 metų iš eilės (1999–2018 m.). Gynėjas už nacionalinę komandą sužaidė net 100 rungtynių, o paskutiniame mače, kuriame ėjo kapitono pareigas, iškovojo 1B diviziono auksą.
Paramos sąskaita:
Jurgita Kierė
LT257044000249615765
Mokėjimo paskirtis: Parama šeimai
