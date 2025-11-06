Prezidentūroje – sportininkų išlydėtuvės į Kurčiųjų vasaros žaidynes Japonijoje

Į lapkričio 15–26 dienomis Tokijuje vyksiančias žaidynes Lietuvos sportininkus išlydės prezidentas Gitanas Nausėda ir šalies pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Skelbiama, jog 25-ojoje deflimpiadoje Lietuvos sportininkai varžysis septyniose sporto šakose: žais krepšinį, paplūdimio tinklinį, badmintoną, stalo tenisą, rungtyniaus lengvosios atletikos sektoriuose, orientavimosi sporto trasose bei graikų ir romėnų imtynių turnyre.
Lietuvos sportininkams su klausos negalia tai bus devintosios tokios žaidynės. Tokijuje dėl 21 medalio komplekto jie varžysis su 6 tūkst. atletų iš 100 šalių.
Pirmosios Pasaulio kurčiųjų žaidynės 1924 m. vasarą buvo surengtos Paryžiuje. Varžybų programoje tuomet buvo dviračių sportas, futbolas, plaukimas, lengvoji atletika, šaudymas ir tenisas. Žaidynėse tuomet dalyvavo 145 klausos negalią turintys sportininkai iš 9 šalių.
Savo ruožtu Lietuvos sportininkai pasaulio kurčiųjų žaidynėse debiutavo 1993 m., kai jos vyko Sofijoje.
Naujausi komentarai