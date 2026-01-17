Rokas Baciuška – „Stock“ klasės čempionas

„Diena po dienos, etapas po etapo, sekundės mes čia dėl vieno aiškaus tikslo“, – šeštadienio rytą rašė lietuvis.
Tikslą R. Baciuška pasiekė ir „Stock“ kategorijoje finišavo pirmas. Antroje vietoje liko Stephane'as Peterhanselis, o trečioje – Sara Price.
Paskutinį ralio etapą R. Baciuška įveikė per 55:51 min.
Tai tapo jau ketvirtasis R. Baciuškos Dakaro ralio podiumas karjeroje: 2022 m. – 3 vieta „SSV“ klasėje, 2023 m. – 2 vieta „SSV“ (lemtingas kardaninis gedimas), 2024 m. – 3 vieta „Challenger“ klasėje. 2025 m. debiutas aukščiausioje „T1+ Ultimate“ kategorijoje su „Toyota Hilux“ taip pat baigėsi solidžia 11-a vieta bendroje įskaitoje ir vieno iš etapų pergale.
Naujausi komentarai