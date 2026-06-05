Ryškėja pirmieji „EurILCA Europa Cup“ lyderiai

ILCA 4 klasėje pirmąją ir antrąją vietas šiuo metu užima sesės Saulė ir Ugnė Trimonytės. ILCA 6 klasėje pirmauja Latvijos buriuotojas Henrijs Hugo Mocans, o antroje vietoje žengia lietuvis Rokas Rimša. ILCA 7 klasėje lyderio poziciją taip pat užima Latvijos atstovas Karlis Junkers, antras – Lietuvos buriuotojas Marius Antanavičius.
Antrąją regatos dieną sportininkams teko susidurti su bene didžiausiu buriavimo iššūkiu – nenuspėjamu vėju. Ryte Kuršių mariose pūtė šiltas pietryčių vėjas, leidęs tikėtis sklandžios lenktynių dienos. Tačiau buriuotojams pasiekus akvatoriją situacija pradėjo sparčiai keistis.
Vėjas pamažu silpo, kol galiausiai beveik visiškai nurimo. Teisėjai bandė pasinaudoti trumpais jo sustiprėjimais ir pradėti lenktynes, tačiau sąlygos nuolat keitėsi. Pirmiausia starto procedūra užsitęsė ILCA 4 klasėje po ankstyvo masinio starto, kai didelė dalis sportininkų per anksti kirto starto liniją. Netrukus paaiškėjo, kad tai buvo tik dienos iššūkių pradžia.
Besikeičiant vėjo krypčiai, teisėjams teko nutraukti jau prasidėjusius ILCA 6 ir ILCA 7 klasių plaukimus. Tuomet sportininkai daugiau nei valandą laukė ant vandens, kol paaiškės, ar lenktynes bus galima tęsti.
Galiausiai į Kuršių marias atėjo lietaus debesys ir šaltas vakarų–šiaurės vakarų vėjas. Per kelias valandas vėjo kryptis pasikeitė beveik 180 laipsnių kampu, visiškai pakeisdama sąlygas ekvatorijoje.
„Atrodė, kad turėsime gana įprastą buriavimo dieną, tačiau Kuršių marios dar kartą priminė, kad čia sąlygos gali pasikeisti labai greitai. Vėjas ne tik nurimo, bet vėliau apsisuko beveik 180 laipsnių kampu. Tokios dienos reikalauja daug lankstumo tiek iš sportininkų, tiek iš teisėjų komandos“, – sakė vienas iš varžybų organizatorių Antanas Juodsnukis.
Pasak organizatorių, būtent tokios dienos geriausiai atskleidžia buriavimo esmę. Sportininkams tenka ne tik kovoti tarpusavyje, bet ir nuolat prisitaikyti prie gamtos diktuojamų sąlygų, kurios per kelias minutes gali pakeisti visą lenktynių eigą.
Nidoje vykstančiame „EurILCA Europa Cup Lithuania 2026“ etape varžosi daugiau nei 50 buriuotojų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro. Kartu vyksta ir tradicinė „Nida Sailing Week“ regata, kurioje startuoja „Optimist“ klasės buriuotojai.
Varžybos tęsis iki sekmadienio, kai paaiškės šių metų „EurILCA Europa Cup Lithuania 2026“ etapo nugalėtojai.
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