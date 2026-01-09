Šeštasis Dakaro ralio etapas: dalyviai turės įveikti ilgiausią distanciją

Dalyvių laukia tikras išbandymas Kasimo regione – smėlis juos lydės iki pat dienos pabaigos. Net 331 kilometrų ilgio specialioji trasa, sudaryta iš kopų ir smėlio takų, taps pirmuoju tokio pobūdžio iššūkiu 2026 metų lenktynėse. Tačiau prieš pasineriant į kovą dėl sekundžių, sportininkams teks įveikti net 322 kilometrų jungiamąjį etapą, kuris pareikalaus ištvermės ir nepriekaištingo pasirengimo.
Lenktynininkas Rokas Baciuška pasidalijo, kas laukia šeštajame Dakaro ralio etape.
„Ilgiausia Dakaro diena. Laukia 331 km greičio ruožas ir net 589 km pervažiavimų — beveik 1 000 km.
Reljefas bus kitoks nei ankstesniais etapais – daugiau kopų ir smėlio, todėl šiandien dedame ant automobilių vėliavėles. Laukite gražių nuotraukų.
Startas: 11.01 val. Lietuvos laiku“, – feisbuke rašė R. Baciuška.
