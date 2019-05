Šį savaitgalį – didžioji sezono atidarymo fiesta „DeWALT Grand Prix 2019“

„NEZ6H” dalyvių sąraše – 26 komandos

Pirmojo etapo lenktynėms užsiregistravo jau 26 komandos, iš kurių net 8 varžysis „TCR“ klasėje. Tarp jų – lenktynių serijos senbuviai „DHL Racing Team“ su „Cupra TCR“, „GSR Motorsport“ bei „Energizer Racing“ su „VW Golf GTI TCR“ ir „Dream 2 Drive PRO” komanda su „Cupra TCR“: pastarieji praeitais metais varžėsi kaip „London Grill Racing Team“. Taip pat, endurance serijos mėgėjai atpažins ir pernai dalyje lenktynių besivaržiusį „Hyundai i30 N” TCR tipo automobilį, kuris šiemet atstovauja „MV sport“ komandą. Kartu su jais startui ruošiasi ir naujieji šios klasės atstovai: Suomijos „Black Rose racing“ komanda, dar praeitame sezone lenktyniavę su „BMW“, šiemet lenktyniaus „VW Golf GTI TCR“ automobiliu. Dar du „VW Golf GTI TCR“ startui ruošia ir lietuvaičių komandos „Noker Racing Team“ ir „Skuba racing team“: pastaroji šiose endurance lenktynėse dalyvaudavo „GT“ įskaitoje.

Tuo tarpu, šiame etape minėtoje „GT“ klasėje – trys lietuvių ir viena komanda iš Latvijos. Pastaroji – „Flash Racing“, praeitais metais varžęsi dyzelinių automobilių įskaitoje. Šiais metais komanda lenktyniaus bene vienu labiausiai akį traukiančiu „Lamborghini Huracan“. Šioje įskaitoje jų konkurentais bent jau pirmojo etapo metu bus čempionato senbuviai – „Rotoma racing“ komanda su „BMW M3 e92” automobiliu. Šalia šių dviejų dėl pirmos vietos kovos du „Porsche“ automobiliai: „Circle K milesPLUS Racing Team“ komandos „Porsche 911 GT3 Cup” bei „Porsche Baltic“ komandos „Cayman GT4”.

Užpernai ir vieną sezoną prieš tai viena gausiausių ištvermės lenktynėse klasių buvusi „Diesel“ klasė, bent jau pirmojo etapo metu, turi tris dalyvius: Lietuvos komandą „Redus LT“ su „VW Golf“ ir dvi komandas iš Suomijos: „Team R2M Performance“ su „BMW 330D“ ir „Meretek racing by Special Stage“ su „BMW E90“.

Antra pagal dalyvių gausą įskaita, po „TCR“ – „A3000+”. Čia pergalės sieks gausios lietuvių pajėgos: „RD Signs“ komanda su „BMZ Z4“, „Telšių statyba“ ir „BMW M3”, „Techninis projektas – Viada“ su „BMW M3 e92”, klaipėdiečių „ITCC Racing“ „BMW M3” ir „AutoGlass Service“ komanda iš Kauno. Praktiškai vien „BMW“ automobilių įskaitoje varžysis vienintelis „VW Scirocco“, priklausantis „DOCK Craft Beer & Burgers by 222“.

Nebe tokių galingų automobilių – „A3000” įskaitoje tarpusavyje kovos „Mažeikių ASK“ komanda su „Peugeot 308 RC”, „Helios Sport“ su „BMW E46” ir Latvijos „Bruno Racing Team“ komanda su „BMW E46“. Beje, jų komandą trasoje atstovaus ralio bendruomenei puikiai pažįstamas Nikolay Gryazin. „A2000“ įskaitoje užsiregistravusios dvi komandos: „Akademija Motorsportas“ su „Honda Civic“ bei Estijos „ACAP Racing“ komanda su „Toyota Corolla“ automobiliu. Tiesa, pagal visas taisykles, jeigu iki registracijos pabaigos dalyvių skaičiui nepadidėjus, šios dvi klasės tarpusavyje turėtų būti sujungtos.

Šios lenktynių serijos kvalifikacija vyks šeštadienį ryte – 09:20, o pačios šešias valandas truksiančios lenktynės prasidės 14:00 valandą.

Kitose lenktynių serijose – virš 100 dalyvių

Apart visų laukiamų ištvermės lenktynių, visą savaitgalį trasoje suksis ilgas sąrašas kitų serijų ir lenktynių, kuriose – ne tik pati įvairiausia technika, bet ir ilgas dalyvių sąrašas ne tik iš Baltijos šalių regiono. Iš tiesų ir technika – be galo skirtinga, nuo „Historic“ serijos važiavimų, kur startui ruošiasi 17 „LADA“ automobilių ir 9 „Volga“ bolidai, iki „V8 Thundercars” ir „Porsche Cup“ akį traukiančių mono klasių dalyvių. Kaip bebūtų, kol kas didžioji dalis dėmesio tenka regione ir pasaulyje lenktynėse populiarėjanti „TCR“ serija. Apart „NEZ6H“ serijoje atskiros įskaitos, „Baltic Touring Car Championship“ (BaTCC) serijoje „TCR“ sekmadienį startuos atskirai nuo kitų dalyvių, tad jų tarpusavio kovoms bus skirtas išskirtinis dėmesys.

Tiesa, registracija į lenktynes baigiasi šiandien vakare, tad kol kas – ne iki galo viskas aišku ir trasoje gali pasirodyti visai neplanuotų dalyvių. Visus dalyvių sąrašus, informaciją apie lenktynių serijas bei jų reglamentus galima rasti organizatorių internetiniame puslapyje www.batcc.eu.