Simbolinė pergalė „Kauno rudens“ ralyje: tėvo puoselėtas lenktynes laimėjo sūnus

Po lenktynių Kaune, Nepriklausomybės aikštėje, šalia Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios, surengtoje nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų ceremonijoje labiausiai švietė absoliučios įskaitos laimėtojų Dovilo Čiutelės ir Martyno Varnagirio, vairavusių VAZ 2105, veidai.
Aidint į finišo ceremoniją gausiai susirinkusių žiūrovų aplodismentams, ralio nugalėtojai aukštai kėlė pagrindinį lenktynių trofėjų – Kastyčio ir Arvydo Girdauskų taurę. Jų atminimui ir rengiami „Kauno rudens“ raliai.
Ne tik kauniečiai puikiai mena šalies automobilių sportui daug nusipelniusį buvusį Kauno automobilininkų klubo vadovą Vidmantą Čiutelę, kurio pastangomis gimė šis nuo pat 1974-ųjų nė karto nenutrūkęs „Kauno rudens“ ralis.
Simboliška, kad šįkart jį laimėjo, o kartu ir pergalę klasėje iškovojo ralio atradėjo ir puoselėtojo sūnus Dovilas, tik metais jaunesnis už patį ralį.
Skyrė sekundės dalys
Tačiau pergalė nebuvo lengva. Trumpojoje, kuri ne tokia jau ir trumpa, 125,52 km bendro ilgio trasoje besivaržę nugalėtojai įgijo tik kiek didesnę nei 30 sek. persvarą prieš artimiausius varžovus – antrąją vietą laimėjusius Saulių Jonaitį su Justu Jančiausku, vairavusius BMW E46. Svečių grupėje šis ekipažas džiaugėsi pergale.
Ant trečiojo nugalėtojų pakylos laiptelio kopė irgi tos pačios grupės atstovai Adas Bušma ir Jonas Baltrušaitis, važiavę prancūzišku „Renault“.
Šalia nugalėtojų pakylos liko ketvirtąja vieta priverstas tenkintis solidžiausias pagal bendrą amžių sūnaus ir motinos Arūno ir Onos Danguolės Vaičiūnų ekipažas, likęs ištikimas „Subaru WRX STI“.
Penktąją vietą užėmė dar vienas mišrus Egidijaus ir Urtės Nevulių ekipažas su „Ford Focus RS“, o absoliučios įskaitos šešetuką užbaigė Egidijaus ir Jono Paulauskų duetas, vairavęs irgi „Ford Focus“.
Beje, Egidijus 2010 metais kartu su Eduardu Jaku yra laimėjęs ralį „Aplink Lietuvą“ ir džiaugęsis iš prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų gauta Prezidentės taure.
Atkaklią kovą trasoje liudija ir tai, jog ralio ir kroso meistras alytiškis Arūnas Lekavičius su Kastyčiu Švedu (VAZ 2105) liko aštunti, o vienas geriausių šalies ralio meistrų Eugenijus Tumalevičius su jam talkinusiu iš JAV atvykusiu Aleksandru Chaimskiu, vairavę „Opel Manta“, užbaigė pirmąjį dešimtuką, o savojoje klasėje buvo treti.
Pagyrimo vertas ir širvintiškių Algimanto Kojo ir Dariaus Saulevičiaus ekipažas, su „Volkswagen Golf“ bendrojoje įskaitoje užėmęs devintąją vietą, o savojoje, žmonių su negalia, klasėje šventęs pergalę.
Augantį šios grupės atstovų meistriškumą liudija ir tai, jog dar vienas šeimyninis Raimondo ir Mindaugo Dabužinskų ekipažas buvo vienuoliktas, o savo klasėje finišavo antras.
Ilgoji trasa paneigė prognozes
Prie starto išlydėję sportininkus į kovą, daugelis ralio žinovų prognozavo, jog ilgesnė – 169,37 km – distancija įneš korektyvų, o nugalėtojus ir prizininkus finiše skirs daug didesni laiko intervalai.
Tačiau taip neįvyko. Ir čia virė atkakli, nekompromisinė kova dėl sekundžių, o ją laimėjo Igoris Aleksejevič su Justina Antonenko, rungtyniavę „Open 4WD“ klasėje ir visas greičio rungtis su „Ford Sierra“ įveikę per 17 min. 26,404 sek.
Puikią antrąją vietą laimėjo šeimyninis Dariaus ir Erikos Kliaudaičių ekipažas, dar neseniai rungtyniavęs žmonių su negalia klasėje, o šįkart – SGC3 klasėje. Su „Toyota GR“ jis nuo nugalėtojų atsiliko tik 18,668 sek.
Trečiąją absoliučios įskaitos vietą ir pergalę SGC2 klasėje laimėjo Aidas Valuckas ir Andris Tolstych, vairavę „Mazda MX-5“ ir nugalėtojams pralaimėję kiek daugiau nei minutę.
Beje, A. Valuckas su Daumantu Vasiliausku 2024 metais laimėjo ir ralį „Aplink Lietuvą“, tada vairavę „BMW M3 Silhouette“.
Ketvirti finišavo Andrius Sinkevičius su Pauliumi Prasausku (BMW 323), penkti – Vidmantas Guzevičius su Liubov Makova (BMW), o prizininkų šešetuką užbaigė Majus Braškys su Daumantu Vasiliausku, vairavę BMW 316T.
Ovacijos moterims
53-ojo „Kauno rudens“ ralio trasose varžėsi ir keli dailiosios lyties atstovių ekipažai, apdovanojimų ceremonijoje sutikti ne menkesniais aplodismentais nei nugalėtojai.
Čia geriausiai sekėsi nuolatinėms šių ir kitų lenktynių dalyvėms Augustei Rupšytei su Rūta Saladžiene, su „Volkswagen Golf“ ilgojoje trasoje užėmusioms garbingą devintąją vietą ir nuo nugalėtojų atsilikusioms kiek daugiau nei 2 minutėmis. Savojoje SGC4 klasėje jos šventė puikią pergalę, aplenkusios Mindaugą Cesiulį su Milvydu Malinausku („Subaru Impreza“).
SGC1 klasėje nugalėjo Agnė Mažeikienė su Vaida Mažeikaite, vairavusios „Honda CRX“, o SGC2 – tokį pat nugalėtojų pakylos laiptelį užėmė Greta Šaduikytė su Ema Banevičiūte, pergalės link skriejusios su „Honda Civic“.
Tokias pat vietas šios damos pasidalijo ir moterų įskaitoje.
Iš filmavimo aikštelės – į ralį
Net 117 ralio ekipažų parade ypatingo dėmesio sulaukė šįsyk itin gausios istorinius automobilius atvairavusių jų gerbėjų gretos, kurias sutelkė klubo vadovas Gitautas Žičkus.
Juolab kad visomis vaivorykštės spalvomis žėrinčių, lyg ką tik nuo konvejerio nuriedėjusių vakarietiškų keturračių koloną nelauktomis spalvomis nudažė aštrių, net grubokų formų, daugeliui matyti, tačiau gerokai primiršti Antrojo pasaulinio karo ar pirmaisiais pokario metais pagaminti rusiški BA-64, GAZ-67 ir GAZ-MM-V automobiliai.
Bene daugiausia žiūrovų būriavosi prie legendinio keturiais ratais varomo, karo metais sukurto GAZ-67, kurį kareiviai dėl jo universalumo ir išvaizdos dažnai vadindavo „Ivan-Willys“ arba „Cheburaška“.
Ši bekelės dulkėmis aplipusi istorinė technika kauniečių, garsių kolekcininkų ir automobilinės technikos žinovų Indziulų pastangomis į „Kauno rudens“ ralį buvo atvairuota tiesiai iš filmavimo aikštelės, kurioje režisierius Emilis Vėlyvis kuria istorinį filmą „Sugauti Vanagą“.
O kai ji drauge su kitais šimtamečiais ar kiek jaunesniais eksponatais užtvindė Kauno gatves, sužavėtų praeivių entuziazmui, regis, nebuvo ribų. Ir visai nesvarbu, kad keliems pavargusiems senoliams sugrįžti į starto vietą prireikė lanksčiųjų vilkčių...
Patraukliausi lenktynių bruožai
Tačiau tai anaiptol ne visa „Kauno rudens“ ralių patrauklioji pusė, kerinti ir žiūrovus, ir dalyvius. Keliautojas, žinomas automobilių ekspertas, „AutoBild Lietuva“ vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius, kuris su Ruslanu Malinovskiu SIA3-1 grupėje džiaugėsi trečiąja vieta, sakė, jog jį vilioja pasirinkto kelio nemetantys buvę jaunystės laikų favoritai, į kuriuos kažkada lygiuotasi.
Nuolatinis šių lenktynių dalyvis vilnietis Tadas Vitkevičius su Feliks Krivickij džiaugėsi ne tik pirmąja vieta klasėje, bet ir nemažėjančiu žiūrovų dėmesiu jų išskirtiniam, net Monte Karlo ralio dalyvius sužavėjusiam, originalia atributika papuoštam mažyliui ZAZ-965.
Ne pirmame „Kauno rudens“ ralyje dalyvaujantis ukrainietis, net keturių ekipažų iš šios kariaujančios šalies komandos vadovas Roman Shchypkov-Pavlenko sakė, jog didžiausia jo svajonė – tokie raliai Ukrainoje. Žinoma, tereikia vieno „mažmožio“ – kad greičiau baigtųsi karas. O į gimtinę ukrainiečiai sugrįžta iškovoję pirmąją vietą ralio tarptautinėje įskaitoje ir pranokę čia dalyvavusius Armėnijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, JAV, Vokietijos, Moldovos ir Uzbekijos sportininkus.
Latvijos atstovai Andris Štals, Janis Jumitis ir Dainars Dambergs džiaugėsi iškovoję ralio meistro, vieno pirmųjų LASF prezidentų Sigito Alesiaus atminimo taurę.
Leontijaus Potapčiko taurė įteikta tarptautiniam ekipažui – iš Vokietijos atvykusiam Michailui Titovui, daugelį metų garsinusiam Lietuvos vardą pasaulio sporto arenose, tris kartus pasaulio savigynos imtynių (sambo) čempionui, penkis kartus Lietuvos ir Baltijos šalių pirmenybių nugalėtojui, tris kartus šalies automobilių ralio čempionatą su Kastyčiu Girdausku laimėjusiam Česlovui Jezerskui ir latviui Andriui Zvingevicui.
Organizatorių pasveikintas 80-mečio jubiliejų šventęs Juhanas Anupold iš Estijos sakė, jog didžiausia jo svajonė – ir 90-mečio sukaktį sutikti „Kauno rudens“ ralio trasose. Šiandien jo kartu su ekipos draugu Joel Tammeka iškovota šio ralio pradininko ir varžybų tradicijų puoselėtojo Vidmanto Čiutelės atminimo taurė tam tik įkvepia.
Jei dar primintume, jog belaukiant nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų ceremonijos grįžtančius iš trasų lenktynių dalyvius linksmino kauniečių pamėgta grupė „Gintaro Šulinsko muzika“ ir kviestinis muzikantas Šerman Tann iš Malaizijos, tai irgi nebūtų visi šio turiningą istoriją ir gilias tradicijas turinčio ralio patraukliausi bruožai.
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