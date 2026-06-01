Startavo Lietuvos triatlono taurės sezonas: pergalėmis džiaugėsi Butrimavičius ir Kemežytė

Trakų sporto centrui atstovaujantis patyręs triatlonininkas Kaišiadorių triatlone olimpinę distanciją įveikė per 2 val. 4 min. 5,6 sek.
Olimpinėje distancijoje dalyviams teko nuplaukti 1,5 km, numinti dviračiu 40 km ir nubėgti 10 km.
Antrąją vietą užėmė Gediminas Pajėda (BTT) – 2 val. 8 min. 30,8 sek. Trečias finišavo Radoslavas Lajevskis („TRItonas“; 2:08.49,6).
„Sezono pradžia tikrai gera. Varžovai per daug nespaudė po plaukimo, net nustebau. Su dviračiais įsibėgėjau atsargiai, nes atrodė, kad kojos buvo sušalusios. Oras gana vėsus, nors plaukti buvo gana malonu. Važiuojant dviračiu buvo baisu, kad nesutrauktų mėšlungis. Kadangi turėjau pranašumą, tai ramiai suvažiavau, o bėgimas irgi vyko gerai. Pergalė yra pergalė, todėl reikia džiaugtis“, – kalbėjo M. Butrimavičius.
Sportininkas atskleidė, kad sezonui pasiruošti jam padėjo metų pradžioje Lietuvą užklupusi žiema – tą laikotarpį jis išnaudojo slidinėdamas. M. Butrimavičius teigė, kad slidinėjimas jam teikė didelį malonumą, padėjo sustiprinti kūną, ypač rankas, ir tai buvo puiki alternatyva triatlono treniruotėms.
Moterų grupėje olimpinėje distancijoje triumfavo Dagnė Kemežytė – 2 val. 47 min. 52,3 sek. Įdomu tai, kad tai buvo jos pirmas LTT varžybų startas būtent olimpinėje distancijoje.
„Praėjusiame sezone dalyvavau sprinto distancijoje, todėl viskas čia daugmaž pažįstama. Buvo įdomu save išbandyti ilgesniuose nuotoliuose. Kaišiadorių triatlono trasa yra labai graži ir malonu čia dalyvauti. Planuoju šiemet priprasti prie olimpinės distancijos, o vėliau pereiti prie ilgesnių. Noriu mėgautis pačiu procesu, o ne nerti stačia galva į ilgiausius atstumus“, – pasakojo D. Kemežytė.
Ji atskleidė, kad triatlonu susidomėjo, nes savo karjerą pradėjo nuo bėgimo, vėliau labai norėjo išmokti plaukti, o dviračiai ją lydi nuo vaikystės.
Antrąją vietą užėmė Lina Alūzė („TRItonas“; 2:48.16,5), trečiąją – Gabija Juknytė (2:49.35,9).
Olimpinės distancijos estafetėje triumfavo VMG trio – Gintaras Svetikas, Vaidotas Poškus, Martynas Jočys (2:03.19,0).
Perpus trumpesnėje sprinto distancijoje Kaišiadoryse triumfavo latvis Daniils Vakuličs (1:02.29,3). Antras buvo paraatletas Ernestas Česonis (1:03.27,5), trečias – Martynas Mickus (1:03.33,7).
Iš moterų dominavo Unė Narkūnaitė (1:06.22,6). Antra finišavo Ugnė Dvilevičiūtė (1:13.13,3), trečia – Rūta Jazepčikienė (1:13.59,8).
Sprinto estafetėje nugalėjo „Laimėtojai“ – Kristupas Tamutis, Kristupas Jančius ir Kasparas Rusteika (59.42,6).
„Tri-Fun“ distancijoje greičiausi buvo Jonas Venckūnas (26.12,6) ir Evija Bertašiūtė (31.36,8). Estafetėje nugalėjo „TRItonas“ – Einius Marcinkevičius, Mantas Kukenys ir Vaiva Marcinkevičienė (25.24,0).
Savo jėgas Kaišiadoryse išbandė ir didelis būrys vaikų, o patys mažiausieji sudalyvavo nuotaikingoje „Splash&Run” rungtyje.
Iš viso pirmajame Lietuvos triatlono taurės etape varžėsi beveik 400 sportininkų.
Antrasis LTT etapas – Veisiejų triatlonas – vyks birželio 14 dieną. Iš viso bus surengti septyni įskaitiniai etapai.
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