Stipruolių varžybas laimėjo lietuvis

Jėgas išmėgino devynių šalių stipruoliai. Kartu su šilutiškiu T. Šliupu, alytiškiu Modestu Struckumi ir širvintiškiu Vyteniu Pauža varžėsi škotas Scottas Milne’as, velsietis Luke’as Sperdutis, airis Seanas Gillenas, rumunas Robertas Marianas Topircianu, amerikietis Danielis Pledgeris, lenkas Adamas Wadalowskis, latvis Edis Krievinis ir estas Markusas Tankas.
Buvo surengtos septynios rungtys. Iš jų T. Šliupas laimėjo tris (kėlimo estafetę – 135 kg ir 155 kg rąstai bei 80 kg ir 100 kg svarmenys, 360 kg padangos vertimą ir lengvojo automobilio atkėlimą), kartą buvo trečias (daiktų sukėlimas ant pakylos – 110 kg grandinė, 100 kg statinė, 120 kg maišas ir 120 kg padanga), triskart – ketvirtas (25 kg kondicionieriaus ir dviejų po 15 kg lagaminų laikymas, pritūpimai su 280 kg burbulais) ir surinko iš viso 66 taškus.
Šilutiškis 360 kg padangą dešimt kartų pervertė per 36,66 sek. (leidžiamas laiko limitas – 75 sek.), lengvąjį automobilį atkėlė 29 kartus.
Antrą vietą užėmė vieną rungtį laimėjęs ir triskart antras buvęs M. Struckus – 64,5 tšk., trečias liko rumunas R. M. Topircianu – 63 tšk.
Toliau išsirikiavo S. Gillenas (52,5 tšk.), V. Pauža (51 tšk.), E. Krievinis (36 tšk.), D. Pledgeris (34,5 tšk.), L. Sperdutis (29,5 tšk.), M. Tankas (26 tšk.), A. Wadalowskis (19 tšk.) ir S. Milne’as (18 tšk.).
V. Pauža su 280 kg burbulais pritūpė šešis kartus (geriausias rezultatas), o 25 kg kondicionierių ištiestomis rankomis į priekį ilgiausiai išlaikė M. Struckus – 1 min. 02,32 sek.
Liepos 6-ąją pasaulio taurės varžybos bus surengtos Radviliškyje, kiti etapai numatyti Lenkijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vengrijoje.
Birželio 6-ąją Kupiškyje – Baltijos galiūnų čempionatas, rugsėjo 6-ąją Panevėžyje – Europos taurės varžybos.
Lietuvos čempionato pirmas etapas įvyko Anykščiuose. Pergalę šventė T. Šliupas (48 tšk.), antras buvo M. Struckus (44 tšk.), trečią vietą užėmė rokiškėnas Robertas Bartkevičius (36,5 tšk.).
Antras etapas – gegužės 30-ąją Mažeikiuose, trečiasis – rugpjūčio 29-ąją Utenoje, finalas – rugsėjo 5-ąją Kazlų Rūdoje.
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