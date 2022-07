Tarp banglentininkų – dalyviai iš Latvijos

Pasak viešosios įstaigos "Banglentė" įkūrėjo Tomo Ūkso, tarp dalyvių – daugiausia paaugliai.

"Varžybos vyko Melnragėje, ten, kur yra paplūdimio centrinis įėjimas. Sekėsi gerai. Dalyvavo 20 dalyvių – dešimt iš Latvijos ir dešimt iš Lietuvos. Dalyvavo tiek berniukai, tiek mergaitės. Buvo sudarytos trys grupės – vaikai iki 12 m., iki 15 m. ir iki 18-os metų. Gausiausiai susirinko grupės iki 15 m. Dar bus toks lyg antras etapas, su jaunuoliais veikiausiai liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje važiuosime į Latviją. Nesinori ilgai tempti į šaltąjį sezoną, nes vasarą daug linksmiau. Greitu metu bus ir ilgųjų lentų varžybos, rungtyniaus suaugusieji. Kada jos vyks, priklausys nuo oro sąlygų", – pasakojo T.Ūksas.

Tomas Ūksas. Asmeninio archyvo nuotr.

Nepaisant to, jog šios varžybos baigėsi, vaikų vasaros stovykla tęsis. Norintieji patirti smagių nuotykių, išmokti plaukioti banglente, įgyti naujų žinių apie jūrą ir bangas tą padaryti kviečiami iki pat rugpjūčio pabaigos.

"Dar yra keletas laisvų vietų rugpjūtį, galima registruotis. Vasara dar nesibaigė. Įprastai daugiausia registruojasi paauglių. Priimame nuo dešimties metų. Kiti dar per maži. Per šeštus stovyklos metus ir iš praktikos matau, kad mažesnius negu dešimties metų leisti į tokią sportinę stovyklą per anksti", – teigė T.Ūksas.

Įvyko: šiemet varžėsi 20 dalyvių, buvo paskelbtos net šešios nugalėtojų grupės – trys mergaičių ir trys berniukų. Asmeninio archyvo nuotr.

Pernai stovykloje dalyvavo vaikų iš užsienio. Daugelis jų buvo lietuviai, gyvenantys svetur.

Jeigu į stovyklas atvyktų kitataučių, užsiėmimai vyktų anglų kalba.

Nors ši vasaros stovykla skirta tik vaikams, organizatoriai siūlo įvairių užsiėmimų ir suaugusiesiems, taip pat norintiesiems išmokti plaukiojimo banglentėmis meno.