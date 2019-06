Vaikų ryžto neatlaikė ir R. Meilutytės rekordas

Birželio 18–19 dienomis "Girstučio" baseine vykusiose kasmetinėse varžybose jėgas išbandė per 800 jaunųjų plaukikų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų. Pastarieji – į tėvynę atostogų sugrįžę JAV lietuviukai.

Dalyviai varžėsi 7 skirtingose amžiaus grupėse (nuo 7 iki 15 metų), o kai kurie plaukikai iškovojo ir ne po vieną apdovanojimą.

Šiose varžybose puikiai pasirodė "Impuls Plaukimo akademijos" auklėtinė Smiltė Plytnykaitė. Dvylikametė plaukikė, kurią treniruoja Kęstutis Steponavičius, čia pagerino net du Lietuvos mergaičių iki 13 metų rekordus. 50 m krūtine distanciją ji įveikė per 34,53 sek. (ankstesnis rekordas priklausė Monikai Račkauskaitei – 34,66 sek.), o dvigubai ilgesnę – 100 m atkarpą Smiltė įveikė per 1 min. 15,42 sek. (0,12 sek. greičiau negu 2010 m. šį rekordą pasiekusi tituluota Rūta Meilutytė). Be to, abu šie rezultatai pranoko net ir vyresnių varžybų dalyvių užfiksuotus laikus.

Jaunoji plaukikė šiuo metu yra ne tik greičiausia savo amžiaus grupėje šalyje, bet ir patenka tarp 5 greičiausių lietuvių, plaukiančių šias distancijas 2019 m. sezone.

Tarp geriausiai pasirodžiusių buvo ir daugiau Lietuvos talentų. Pasak S.Binevičiaus, turnyre dar sykį įsitikinta, kad Lietuva turtinga plaukimo talentų. Auga nauji olimpinės čempionės R.Meilutytės bei pasaulio čempiono Dano Rapšio pasekėjai.

"Tiesa, kad tai pasiektų mūsų treneriai ir patys jaunieji sportininkai turi įdėti labai daug pastangų ir išlieti daug prakaito. Perspektyvių vaikų matėme ir tarp plaukikų iš Baltarusijos, kurių į Kauną buvo atvykę net keturi šimtai bei Estijos. Iš viso prizininkams išdalijome net 356 medalius. Jaučiamės lyg būtume surengę mažąją olimpiadą. Tačiau toks kelias ir turi būti: per masiškumą į meistriškumą", – šypsojosi turnyro organizatorius.