Per vieną savaitgalį – rekordų, normatyvų ir deimantinių taškų gausa

Už Atlanto besitreniruojanti bėgikė G. Galvydytė gegužės 23 d. antrajame savo karjeroje „Deimantinės lygos“ etape Siamene (Kinijoje) 1 500 m įveikė per 4 min. 00,41 sek. ir užėmė septintąją vietą. Už patekimą į aštuntuką lietuvei atiteko du įskaitiniai lygos taškai ir 1 500 JAV dolerių prizas. Be kita ko, G. Galvydytė šiame bėgime buvo greičiausia tarp europiečių. Lygiai prieš savaitę daugkartinė Lietuvos rekordininkė debiutavo „Deimantinėje lygoje“ kitame etape Šanchajuje, Kinijoje. Ten tą pačią distanciją ji nubėgo per 3 min. 59,74 sek., pagerino Lietuvos rekordą ir tapo pirmąja lietuve, įveikusia 1 500 m greičiau nei per 4 min. Visgi užimta vienuoliktoji vieta įskaitinių taškų neatnešė.
Taip pat gegužės 23 d. Specijoje (Italijoje) vyko Europos 10 000 m bėgimo taurės varžybos, o jose puikiai pasirodė abu Lietuvos atstovai. Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė distanciją įveikė per 34 min. 33 sek., pagerino asmeninį rekordą ir moterų B finale tarp 23 bėgikių užėmė devintąją vietą. Bendroje įskaitoje jos laikas buvo 37 iš 53. Vyrų A finale Giedrius Valinčius 25 stadiono ratus nubėgo per 28 min. 44.68 sek., pagerino asmeninį rekordą ir užėmė tryliktąją vietą tarp 54 dalyvių. Be to, šios distancijos visų laikų Lietuvos sąrašuose lengvaatletis iš dešimtos vietos pakilo į šeštą.
Net septyni bėgikai savaitgalį dalyvavo Briuselyje (Belgijoje) vykusiose „World Athletics“ kontinentinio turo bronzinėse varžybose „IFAM Outdoor“. Ten daugkartinis Lietuvos rekordininkas Simas Bertašius pagerino asmeninį 5 000 m bėgimo stadione rezultatą – 13 min. 34,06 sek. Tuo metu jaunoji bėgikė Simona Šlapšinskaitė 400 m įveikė per 56,92 sek. ir įvykdė normatyvą į Europos U18 čempionatą Rietyje (Italijoje).
Talsų taurės varžybose Latvijoje Augustė Virbalaitė numetė ietį 50,63 m, pagerino asmeninį rekordą ir užėmė trečiąją vietą. Ji tapo vienuoliktąja Lietuvos ietininke, peržengusia 50 m ribą.
Dar didesnė asmeninių rekordų gausa užfiksuota gegužės 22–24 d. Rygoje vykusioses SELL studentų žaidynėse. Lietuvos lengvaatlečiai iš 28 rungčių laimėjo 20. Vienas skambiausių pasiekimų – daugkartinės Lietuvos šuolio su kartimi rekordininkės Rugilės Miklyčiūtės pergalė 400 m bėgime. Lengvaatletė distanciją įvekė per 55,30 sek.
Trakuose vykusiose varžybose „Trakų dainiaus bėgimo taurė“ užfiksuotas Lietuvos trylikamečių rekordas – jį pagerino Skaistė Michejevaitė, 1 000 m įveikusi per 2 min. 59,20 sek.
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