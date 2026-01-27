Ypatinga viešnia: dailiojo čiuožimo legenda iš Italijos pasirodys Lietuvos publikai

Legendinė čiuožėja iš Italijos jau kovo 13 dieną pasirodys Lietuvos publikai Kaune, „Žalgirio“ arenoje, kur atliks specialų pasirodymą ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ metu.
Kostner yra penkiskart Europos čempionė – šį titulą ji iškovojo 2007, 2008, 2009, 2011 ir 2012 metais. Be aukso medalių, Europos čempionatuose ji taip pat pelnė sidabro (2010 m.) ir bronzos (2006, 2013 m.) apdovanojimus, tapdama tituluočiausia šio turnyro dalyve istorijoje.
Pasaulio čempionatuose italė du kartus – 2012 ir 2018 metais – tapo geriausia planetos čiuožėja. Jos sąskaitoje taip pat yra pasaulio 2016 m. sidabro ir 2005 bei 2008 m. bronzos medaliai.
Kostner net keturis kartus dalyvavo žiemos olimpinėse žaidynėse (2006, 2010, 2014 ir 2018 m.), o didžiausią laimėjimą pasiekė 2014 m. Sočyje, kur iškovojo bronzos medalį moterų vienetų varžybose.
Per savo karjerą Kostner buvo daugkartinė Italijos čempionė, nuolatinė ISU „Grand Prix“ varžybų finalų dalyvė bei prizininkė. Ji pasižymėjo stabiliais rezultatais tiek techninių elementų, tiek programų komponentų vertinimuose, o jos pasirodymai dažnai patekdavo į aukščiausių sezono balų sąrašus.
Po profesionalios sportininkės karjeros pabaigos Kostner liko glaudžiai susijusi su dailiuoju čiuožimu. Ji nuolat dalyvauja įvairiuose ledo šou ir parodomosiose programose, o taip pat dirba treniruodama garsius pasaulio čiuožėjus, tarp kurių kartu į Kauną atvykstanti, 2023 m. Europos vicečempione tapusi sportinė pora Rebecca Ghilardi ir Filippo Ambrosini (Italija).
Ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ taip pat pasirodys Lietuvos šokių ant ledo žvaigždės Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius, naujieji Europos čempionai Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume’as Cizeronas (Prancūzija), Nika Egadze (Sakartvelas), Niina Petrokina (Estija), olimpiniai čempionai Madison Chock ir Evanas Batesas (JAV) bei kiti.
Naujausi komentarai