 „Anapilin iškeliavo per anksti“: krepšinio bendruomenėje – skaudi netektis

„Anapilin iškeliavo per anksti“: krepšinio bendruomenėje – skaudi netektis

2026-05-29 15:11 klaipeda.diena.lt inf.

Vakar liūdna žinia pasiekė Lietuvos krepšinio bendruomenę – mirė Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lygos narys, krepšinininkas ir teisėjas Konstantinas Bakanovas.

<span>„Anapilin iškeliavo per anksti“: krepšinio bendruomenėje – skaudi netektis</span>
„Anapilin iškeliavo per anksti“: krepšinio bendruomenėje – skaudi netektis / Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lygos nuotr.

Vyrui buvo 38-eri.

Žinia apie netektį pasidalijo Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lyga.

„Skaudi netektis sukrėtė mūsų Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lygos bendruomenę. Anapilin per anksti iškeliavo Konstantinas Bakanovas – žmogus, kurio gyvenimas buvo neatsiejamas nuo krepšinio. Jį pažinojome kaip EKKL žaidėją, teisėją ir, svarbiausia, nuoširdų draugą. Konstantino energija, meilė sportui ir šviesus atminimas visada gyvuos mūsų širdyse bei krepšinio aikštelėje.

EKKL bendruomenė reiškia gilią ir nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems bei visiems, kurie pažinojo Konstantiną. Ilsėkis ramybėje, Konstantinai“, – rašoma lygos pranešime.

Šiame straipsnyje:
netektis
krepšinis
Elektrėnų-Kaišiadorių krepšinio lyga
Konstantinas Bakanovas

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Dar
vienas jaunas sportininkas???? Ar čia kasžkokie papildai kalti, ar dar kas.
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Ela
nu , baisu , miršta tik jaunystę pasiekę...gyvenk ir gyvenk, ir nebėra. Skaudu. Belieka vien...Užuojauta.
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Siaubas.
Ar jums neatrodo kad čia mūsų dabartinės medicinos, nepajėgiančios laiku ir greitai suteikti elementarios medpagalbos, ,,nuopelnas"? Taigi matosi kad daug kas nutylima..
4
-1
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