Apie M. Grigonio situaciją nedaugžodžiavęs Šaras išskyrė didelį „Chimki“ potencialą

Pastaruoju metu Rimo Kurtinaičio auklėtiniai demonstruoja solidų krepšinį bei Eurolygoje iškovojo tris pergales paeiliui, taip nutraukdami nesėkmingą atkarpą, kai buvo pasiekę vos tris laimėjimus per 15 susitikimų. Prieš antradienio mūšį „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius pastebėjo padidėjusį būsimų varžovų intensyvumą. „Paskutinėse rungtynėse kažkiek daugiau intensyvumo pas juos atsirado, prisijungė Thomasas Robinsonas ir jie tikrai sužaidė neblogas rungtynes, – kalbėjo Jasikevičius. – Kaip visą laiką, jie puikiai puola, stengiasi agresyviau gintis ir yra viena iš daugiausiai potencialo turinti komanda Eurolygoje, ką ir sakiau prieš pirmąsias rungtynes.“ „Chimki“ vidutiniškai per mačą pelno po 85,7 taško ir tai yra trečias rezultatas Eurolygoje. „Manau, kad svarbu bus keisti gynybas, neleisti jiems prisiderinti, jie turi labai daug patyrusių žaidėjų, kurie tikrai moka žaisti, – akcentus gynyboje dėstė „Žalgirio“ vairininkas. – Bandysime kuo labiau apsunkinti jiems reikalus.“ Neabejotinu Rusijos klubo lyderiu jau eilę metų yra Aleksejus Švedas, šį sezoną vidutiniškai per rungtynes Eurolygoje pelnantis po 21,3 taško. Kalbėdamas apie akcentus, žaidžiant prieš Švedą, Jasikevičius tikino, jog rusą svarbu atakuoti abiejose aikštės pusėse. „Pagrindas yra apsunkinti jo (Švedo) žaidimą visose situacijose. Ir puolime, ir gynyboje stengtis jį atakuoti. Tai eilę metų daro visi varžovai ir kartais tai suveikia, kartais – ne“, – kalbėjo Jasikevičius. Kovo 4-ąją bus lygiai 3 mėnesiai po atliktos operacijos Mariui Grigoniui ir būtent toks reabilitacijos terminas iš pradžių buvo prognozuojamas gynėjui. Vis dėlto Jasikevičius atskleidė, jog Grigonis dar nesitreniruoja su komanda, o dirba pagal individualią programą. „Žalgirio“ ir „Chimki“ mūšis įvyks antradienį Kaune 20 val.