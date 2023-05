„Braliukų“ šventė – su krepšinio ir roko žvaigždėmis

Neseniai persikėlę gyventi į Kauną broliai Normundas ir Nauris Maciai nutarė savo 53-ąjį gimtadienį pažymėti kiek skambiau nei įprastai. Praėjusį penktadienį braliukai nuvyko į Lietuvos pajūrį, kur atliko ypatingą misiją.

Palangoje jie pasitiko ten koncertavusius savo bičiulius – latvių grupę „Brainstorm“. Garsieji rokeriai solinezantams dar gimtadienio išvakarėse įteikė kvietimus į savo koncertą. Braliukai taip pat neliko skolingi ir perdavė jiems Lietuvos krepšinio federacijos dovaną – vardinius Lietuvos rinktinės marškinėlius.

Pasak pašnekovų, muzikantus šis gestas labai nudžiugino, kadangi ne vienas jų yra prisiekęs krepšinio sirgalius ir seka mūsų šalies komandų varžybas. Kai kurie „Brainstorm“ nariai marškinėliais su užrašu „Lietuva“ vilkėjo ir per koncertą. Be to, tą vakarą Kauno „Žalgiris“ žaidė antrąsias Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynes su „Barcelona“. Tad muzikantai per pasirodymą nuolat domėjosi rungtynių rezultatu ir jį pranešinėjo gausiai susirinkusiai publikai.

Organizatorių nuotr.

„Buvo fantastiškas jausmas. Įsivaizduojate, „Brainstorm“ – garsiausia Baltijos šalių muzikinė grupė, renkanti po 50 tūkst. gerbėjų stadionuose, vilki mūsų rinktinės marškinėliais, braliukų firmines apyrankes ir aptarinėja „Žalgirį“, – pasakojo Maciai. – Apie muzikinę dalį net nešnekame. Jie turbūt pavargo kartoti kūrinius, nes publika gal penkis kartus juos kvietė bisui“.

Kitą dieną po koncerto Maciai tęsė šventimą Kaune. „Krepšinio namų“ kavinėje „Bocmanas. Pratęsimas“ jie susėdo su artimiausiais draugais, partneriais ir bendražygiais. Jaukiame rate solinezantai užpūtė gimtadienio torto žvakutes bei degustavo „Braliukų“ vardo „Kauno alaus“ produkciją.

Organizatorių nuotr.

Paklausti, kokie sveikinimai labiausiai įsiminė, pašnekovai atsakė negalį net suskaičiuoti, kiek tų gyvų bei virtualių palinkėjimų buvo. Nuo vaikystės draugų brolių Valdo ir Sauliaus Štombergų, jaunojo talento Ąžuolo Tūbelio mamos iki Valdemaro Chomičiaus, brolių Darjušo ir Kšištofo Lavrinovičių – daugybė su krepšiniu susijusių žmonių bei paprastų Lietuvos bei Latvijos krepšinio sirgalių sveikino nuotaikinguosius braliukus.

„Tiek nuoširdžių sveikinimų ir palinkėjimų dar nebuvome gavę“, - šypsojosi jie.