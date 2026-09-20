Charakterį pademonstravę „Gargždai“ palaužė šiauliečius

Pauliui Malašauskui tai pirmoji pergalė kaip vyr. treneriui LKL, kurią remia „Betsson“.
Gargždiškiai gerai atidarė rungtynes (7:2), nors Dovydas Romančenko ir Martynas Pacevičius greitai rezultatą lygino – 9:9. Cedricas Hendersonas išvedė į priekį šiauliečius (11:9), o D.Romančenko pataikė iš toli – 14:9. Nepaisant šeimininkų bandymų laikytis šalia, iniciatyva buvo svečių rankose ir šie po pirmo kėlinio turėjo dviženklę persvarą – 25:15.
Skirtumas tarp ekipų tik augo (33:17), nors Evaldas Šaulys smeigė svarbų gargždiškiams tritaškį. Po pirmos mačo dalies šeimininkai atsiliko 34:48.
Legionieriai truktelėjo į priekį „Gargždus“ (40:51), bet padėtį šiauliečiai stabilizavo – 55:42. Selimas Fofana paleido tritaškį, tačiau po vieną paleido ir E.Šaulys su Adomu Sidarevičiumi – 52:62. Langstonas Wilsonas ir Jaquanas Carlosas leido „Gargždams“ solidžiai užbaigti kėlinį ir po jo atsilikti tik 61:66.
Po L.Wilsono dėjimo komandas skyrė tik du taškai (67:69), bet lyderystės ėmėsi Tauras Jogėla. Tiesa, baudų metimus šeimininkai realizavo sėkmingai (70:72), o Benjaminas Krikke dviem atakomis išvedė į priekį „Gargždus“ – 74:72. Selimas Fofanas išlaikė „Šiaulius“ artimoje kovoje (77:79), tuo tarpu Martynas Pacevičius lygino rezultatą – 79:79.
Liko pora minučių, A.Mikalauskas dviem taikliais metimais artino prie pergalės „Gargždus“ (86:79) ir šie finišavo tvirtai.
Gargždų komandoje žibėjo J.Carlosas, kuris įmetė 23 taškus, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir rinko 33 naudingumo balus. Kol kas tai efektyviausias šio sezono LKL, kurią remia „Betsson“, benefisas.
„Gargždai“: Jaquanas Carlosas 23 (9 rez. perd.), Benjaminas Krikke 13 (8 atk. kam.), Arūnas Mikalauskas 11, Langstonas WIlsonas 10 (8 atk. kam.), Evaldas Šaulys ir Stanley Davisas – po 9.
„Šiauliai“: Selimas Fofana 16, Cedricas Hendersonas (4/10 metimai, 8 n.b.) ir Martynas Pacevičius (8 atk. kam.) – po 12, Eftonas Reidas 10, Dayvionas McKnightas 8.
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