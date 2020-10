D. Kairys: „Nevėžis“ sužaidė labai geras rungtynes

Vilniaus „Rytas“ per pastarąsias dvejas rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) ir FIBA Čempionų lygoje į savąjį krepšį praleido net 206 taškus.

Būtent prastą auklėtinių gynybą po pralaimėjimo Kėdainių „Nevėžiui-Optibet“ akcentavo sostinės klubo vyriausiasis treneris Donaldas Kairys.

„Nevėžis“ sužaidė labai geras rungtynes, be tritaškių įmetė 100 taškų ir tai daug ką pasako apie mūsų gynybą, – spaudos konferencijoje po rungtynių Kėdainiuose teigė D. Kairys. – Čia, kad turėtume šansų laimėti, turėjo būti gynybinės rungtynės, nenorėjome su varžovais įsivelti į taškų lenktynes. Nesuvaldėme gynyboje situacijų, (Vaidas) Kariniauskas per daug kartų veržėsi į kairę pusę, taip pat ryškiai pralaimėjome kovą dėl kamuolių. Nusileidome fiziškumu ir dėl to turime tokį rezultatą.“

„Rytas“ vakar oficialiai išsiskyrė su lyderiu Demetriusu Jacksonu, taip pat komandai dėl traumos vis dar negali padėti Martynas Echodas, o naujokas Maurice'as Ndouras dar neprisijungė prie komandos.

Vis dėlto D. Kairys į šią situaciją žiūri kantriai ir mato pozityvių dalykų.

„Procesai vyksta, M. Ndouras ne už ilgo turėtų atvykti, gal savaitės eigoje. Kito žaidėjo paieškos irgi vyksta, Martynas sveiksta sparčiai ir tuoj prisijungs prie komandos. Kiek reikės, pakentėsime – vieną, dvi, o gal tris savaites. Turime tai iškentėti“, – kalbėjo vilniečių vairininkas.