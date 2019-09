D. Maskoliūnas apie mačą su Prancūzija: tai ginklų turinti, bet įveikiama komanda

Tiesa, jau artimiausias varžovas – itin grėsmingas ir pridaręs nemažai skriaudų.

Prieš lemiamą Lietuva – Prancūzija dvikovą, mūsų komandos treneriams reikia išnagrinėti, kas buvo blogai dvikovoje su Australijos komanda dėl pirmos vietos H grupėje. O negatyvo čia nedaug – nors lietuviai didžiąją rungtynių dalį atsilikinėjo, tačiau po didžiosios pertraukos pavyko pagerinti žaidimą ir atkurti intrigą.

„Pradžia buvo truputį vangoka, bet antra rungtynių pusė – labai gera. Susitikimo eiga buvo praktiškai „perlaužta“, tačiau keletas sunkių jų metimų nulėmė galutinį rezultatą. Be to, panaikinti 15 taškų deficitą nėra lengva, tai atima daug fizinių jėgų, ko rungtynių pabaigoje taip pat pritrūko“, – rungtynes analizuoja D. Maskoliūnas.

Prie mūsiškių pralaimėjimo rezultatu 82:87 prisidėjo ir tai, kad itin gerai sužaidė ir varžovų lyderiai: Patty Millsas aikštę paliko su 23 taškais, Aronas Baynesas – 21 tašku ir 13 atkovotų kamuolių savo sąskaitoje. Taip pat australai neblogai metė iš toli – pataikė net 11 iš 26 mestų tritaškių. Tad skambinti pavojaus varpais krepšinio specialistas neskuba.

„Rinktinė demonstruoja labai solidų žaidimą, o trečias ir ketvirtas kėliniai rungtynėse su australais buvo parodomieji, kaip reikia žaisti prieš tokią komandą. Tad išskyrus kelis epizodus, viskas buvo gerai. Be to, turime daug stiprių žaidėjų – jei nesužaidžia vienas, kiti „patraukia“. Žaidžiamas gražus krepšinis, tad reikia laukti gerų rungtynių prieš prancūzus“, – teigia dabar Kauno „Žalgirio“ trenerių štabe dirbantis pašnekovas.

Ne kartą baudė lietuvius

Kad šis antro etapo L grupėje laukiantis varžovas yra pavojingas, D. Maskoliūnas įsitikino ir praktikoje. Su prancūzais lietuviams teko susidurti ir 2014 metais Ispanijoje vykusiame pasaulio krepšinio čempionate. O rungtynės taip pat turėjo ypatingos reikšmės – dvikova dėl trečiosios vietos. Tuomet rinktinės trenerių štabe dirbęs krepšinio specialistas iš labai arti stebėjo, kaip prancūzai puikiai moka pasinaudoti varžovų klaidomis – tuomet po įtemptos rungtynių pabaigos teko pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 93:95.

„Atmintinai atsimenu šias rungtynes. Jas turėjome savo rankose, bet, galima sakyti, patys pralaimėjome: keletas žioplų klaidų, Nicolas Batumo tritaškis ir nepersivarytas kamuolys per 8 sekundes“, – prisimena D. Maskoliūnas.

Tai, kad dešimtmetį Vincent Collet treniruojama Prancūzijos nacionalinė komanda yra išties galinga, pritaria ir lažybų bendrovės „Betsafe“ krepšinio lažybų analitikai. Jie prancūzus laiko ir pirmos lietuvių dvikovos L grupėje favoritais – tikimybė mūsiškiams nugalėti siekia 40 proc., o prancūzų – 54 proc.

„Tai yra gera, atletiška komanda, kuri turi daug patyrusių, daug metų kartu žaidžiančių krepšininkų. Vien ką reiškia, kad joje žaidžia geriausiai besiginantis NBA žaidėjas Rudy Gobert. Tačiau nors jie ir turi ginklų, bet tikrai nemanau, kad yra neįveikiami Lietuvai“, – rinktine tiki krepšinio specialistas.

Be to, Lietuvos krepšinio rinktinė turės ir itin daug sportinio pykčio įveikti kol kas be kluptelėjimų stipriausių pasaulio krepšinio rinktinių turnyre žengiančius prancūzus. Mat jie lietuviams sugadino šventę ne tik 2014 metais, bet ir metai prieš tai vykusiame Europos krepšinio čempionate – tuomet antrajame etape mūsiškiai šventė pergalę 76:62, tačiau svarbiausiose, finalinėse turnyro rungtynėse neprilygo varžovams – 66:80.

Šįkart ant kortos pastatyta irgi daug – nors lietuvių šansai nugalėti L grupėje ir taip siekia vos 10 proc., po šios šeštadienį įvyksiančios dvikovos bus aišku, ar pirmadienio dvikova su Dominikos respublikos komanda, kuriai iškovoti pergalę tikimybė siekia vos 5 proc., dar bus aktuali.